ACB. «Бильбао» против «Гран-Канарии», «Ховентуд» встретится с «Мурсией» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча.
«Бильбао» сыграет с «Гран-Канарией», «Ховентуд» встретится с «Мурсией».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 апреля, 18.00, «Бильбао Арена»
- Дата проведения
- 6 апреля, 18.00, «Príncipe Felipe Arena»
- Дата проведения
- 6 апреля, 20.30, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
- Дата проведения
- 6 апреля, 20.30, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
Положение команд: Реал – 23-4, Уникаха – 22-5, Барселона – 18-9, Тенерифе – 17-10, Гран-Канария – 17-10, Мурсия – 17-10, Валенсия – 16-11, Манреса – 16-11, Баскония – 15-12, Ховентуд – 14-13, Бильбао – 12-15, Сарагоса – 10-17, Жирона – 10-17, Андорра – 9-18, Гранада – 8-19, Обрадойро – 7-20, Бреоган – 7-20, Паленсия – 5-22.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.