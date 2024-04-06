ACB. «Бильбао» против «Гран-Канарии», «Ховентуд» встретится с «Мурсией» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча.

«Бильбао» сыграет с «Гран-Канарией», « » встретится с «Мурсией».

АСВ

Регулярный чемпионат

Ховентуд – Мурсия Дата проведения 6 апреля, 20.30, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona» Онлайн матча

Бреоган – Паленсия Дата проведения 6 апреля, 20.30, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo» Онлайн матча

Положение команд: Реал – 23-4, Уникаха – 22-5, Барселона – 18-9, Тенерифе – 17-10, – 17-10, – 17-10, Валенсия – 16-11, Манреса – 16-11, Баскония – 15-12, Ховентуд – 14-13, – 12-15, – 10-17, Жирона – 10-17, Андорра – 9-18, Гранада – 8-19, Обрадойро – 7-20, Бреоган – 7-20, Паленсия – 5-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.