Брэдли Бил о роли разыгрывающего: «Я принимаю это»

Защитник «Финикса» Брэдли Бил рассказал об адатации к роли разыгрывающего.

«Я принимаю эту роль. Многие мои фанаты, особенно любящие ставки, недовольны моими цифрами. Но я готов к своей роли, потому что она подводит нас ближе к победной культуре. Позволяет нам укрепить присутствие в краске, организовать нас на паркете. Помогает стабилизировать темп игры, обеспечить постоянство.

Это было сложно. Я всегда был нацелен на набор очков. Так что теперь иногда пропускаю возможности, потому что пытаюсь перестроиться на новое мышление. Мне нужно быть более агрессивным, чтобы не давать противнику расслабляться. Когда я иду в проход, они начинают ждать от меня паса. Мне нужно создавать угрозу, чтобы раскрыть нам пространство.

Но я доволен своей ролью», – заключил .