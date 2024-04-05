Чендлер Парсонс о Брэдли Биле в «Санз»: «Он никогда по ходу карьеры не был третьей опцией. Это негативно сказывается»

Чендлер Парсонс оценил игру Брэдли Била в составе «Финикса».

Экс-игрок НБА, считает, что звездный защитник пока не вписался в новую команду, в которой у него нет привычной лидерской роли и инициативы.

« вызывает беспокойство, если мы говорим о « ». Я присмотрелся к нему в последнем матче. Они не оставили шансов «Кавальерс». Но мне не понравился его язык тела. Он был какой-то потухший, не бежал в свою точку на площадке, выглядел лишним в их атаке. Сидел на скамейке с таким слегка высокомерным видом. Команда не показывает тот результат, на который рассчитывала сама и которого от них ожидал я.

Бил никогда по ходу карьеры не был третьей опцией, и это негативно сказывается. Сколько сейчас набирает Брэдли, 17 очков за игру? Он смотрит на Кевина Дюрэнта и Девина Букера: «Ладно, нам с Грэйсоном Алленом надо занимать места в углах площадки». Так все смотрелось в последнем матче. Но его самого это не устраивает, он хочет большего и заслуживает большего», – заявил .