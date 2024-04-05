Чендлер Парсонс о Брэдли Биле в «Санз»: «Он никогда по ходу карьеры не был третьей опцией. Это негативно сказывается»

Теги Финикс НБА Чендлер Парсонс Брэдли Бил Баскетбол

Чендлер Парсонс оценил игру Брэдли Била в составе «Финикса».

Экс-игрок НБА, считает, что звездный защитник пока не вписался в новую команду, в которой у него нет привычной лидерской роли и инициативы.

«Брэдли Бил вызывает беспокойство, если мы говорим о «Финиксе». Я присмотрелся к нему в последнем матче. Они не оставили шансов «Кавальерс». Но мне не понравился его язык тела. Он был какой-то потухший, не бежал в свою точку на площадке, выглядел лишним в их атаке. Сидел на скамейке с таким слегка высокомерным видом. Команда не показывает тот результат, на который рассчитывала сама и которого от них ожидал я.

Бил никогда по ходу карьеры не был третьей опцией, и это негативно сказывается. Сколько сейчас набирает Брэдли, 17 очков за игру? Он смотрит на Кевина Дюрэнта и Девина Букера: «Ладно, нам с Грэйсоном Алленом надо занимать места в углах площадки». Так все смотрелось в последнем матче. Но его самого это не устраивает, он хочет большего и заслуживает большего», – заявил Парсонс.

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3 комментария
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А какие были варианты? Что он получит больше бросков, чем один из лучших скореров в истории. Или больше, чем многолетний лидер команды, у которого с атакой тоже всё в порядке. Плюс травмы подвели. Ну и в целом у него было вето на обмен, на сколько помню. В общем вряд ли дело в том, что он третья опция в атаке команды.
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