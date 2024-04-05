«Руна» против МБА. Купите билеты и приходите поддержать команду в домашнем матче!

В предстоящем туре Единой Лиги ВТБ «Руна» принимает МБА. Матч пройдет 7 апреля, в 17:00 во Дворце спорта «Динамо».

«Руна» одержала три победы в последних четырех матчах. В активе викингов 15 побед и 5 место в таблице второго этапа группы Б. МБА находится на 1 строчку выше. Хороший шанс, чтобы сократить отрыв в последних встречах регулярки!



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