Единая лига ВТБ. «Зенит» против УНИКСа
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится один матч.
В группе А санкт-петербургский «Зенит» примет казанский УНИКС.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 5 апреля, 19.30, «КСК Арена»
Положение команд: УНИКС – 25-9, ЦСКА – 25-9, Зенит – 23-10, Локомотив-Кубань – 23-11, Парма – 19-15, Енисей – 17-16.
Группа Б
Положение команд: Уралмаш – 23-14, Самара – 20-17, Автодор – 18-19, МБА – 16-21, Руна – 15-22, Астана – 12-25, Нижний Новгород – 12-25, Минск – 1-36.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.