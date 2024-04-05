Единая лига ВТБ. «Зенит» против УНИКСа

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится один матч.

В группе А санкт-петербургский «Зенит» примет казанский УНИКС.

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: – 25-9, ЦСКА – 25-9, – 23-10, Локомотив-Кубань – 23-11, Парма – 19-15, Енисей – 17-16.

Группа Б

Положение команд: Уралмаш – 23-14, Самара – 20-17, Автодор – 18-19, МБА – 16-21, Руна – 15-22, Астана – 12-25, Нижний Новгород – 12-25, Минск – 1-36.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.