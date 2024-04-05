Единая лига ВТБ. «Зенит» против УНИКСа

Теги результаты УНИКС Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится один матч.

В группе А санкт-петербургский «Зенит» примет казанский УНИКС.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Группа А

Зенит – УНИКС
Дата проведения
5 апреля, 19.30, «КСК Арена»
Онлайн матча

Положение команд: УНИКС – 25-9, ЦСКА – 25-9, Зенит – 23-10, Локомотив-Кубань – 23-11, Парма – 19-15, Енисей – 17-16.

Группа Б

Положение команд: Уралмаш – 23-14, Самара – 20-17, Автодор – 18-19, МБА – 16-21, Руна – 15-22, Астана – 12-25, Нижний Новгород – 12-25, Минск – 1-36.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий