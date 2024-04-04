«Мы должны ценить эти моменты». Амаре Стаудемайр назвал Леброна Джеймса величайшим игроком всех времен

Амаре Стаудемайр назвал Леброна Джеймса величайшим игроком всех времен.

«Когда я закончил школу и стал первокурсником, я был лучшим игроком страны. Номер один. Я перехожу в выпускной класс, и Леброн Джеймс становится лучшим игроком страны. Как это произошло? Он стал лучшим, будучи первокурсником, поэтому у меня сразу возникла мысль, что станет величайшим игроком всех времен.

Теперь вы видите, что на его плечах лежит весь этот груз, и он продолжает оставаться тем, кем он есть, кем его создал Бог, кто выходит за рамки баскетбола. Мы должны ценить эти моменты. Мы должны понимать, наблюдать за ним и прославлять, потому что никогда больше этого не увидим», – сказал бывший игрок .