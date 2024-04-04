«Мы должны ценить эти моменты». Амаре Стаудемайр назвал Леброна Джеймса величайшим игроком всех времен

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Амаре Стаудемайр НБА Баскетбол

Амаре Стаудемайр назвал Леброна Джеймса величайшим игроком всех времен.

«Когда я закончил школу и стал первокурсником, я был лучшим игроком страны. Номер один. Я перехожу в выпускной класс, и Леброн Джеймс становится лучшим игроком страны. Как это произошло? Он стал лучшим, будучи первокурсником, поэтому у меня сразу возникла мысль, что Брон станет величайшим игроком всех времен.

Теперь вы видите, что на его плечах лежит весь этот груз, и он продолжает оставаться тем, кем он есть, кем его создал Бог, кто выходит за рамки баскетбола. Мы должны ценить эти моменты. Мы должны понимать, наблюдать за ним и прославлять, потому что никогда больше этого не увидим», – сказал бывший игрок НБА.

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