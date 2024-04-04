Уилли Грин об удалении трех игроков «Пеликанс»: «Мы проиграли, иногда нужно это принять»

Теги Орландо Уилли Грин НБА Трей Мерфи Херберт Джонс Дайсон Дэниэлс Баскетбол

Уилли Грин прокомментировал удаление трех игроков «Пеликанс» в концовке матча.

«Наше разочарование вылилось в это. Нам нужно сохранять присутствие духа. Понимаю, какие-то из свистков звучат не в нашу пользу. Нам кажется, что противник получает преимущество за счет судейских решений, и нас это раздражает. По делу. Я нормально отношусь к тому, чтобы постоять за себя и иногда получить технический за это. Но в концовке игры нужно держать себя в руках. Матч закончен. Мы должны смириться. Мы проиграли, иногда надо это принять», – заключил главный тренер «Нового Орлеана».

Форварды Херберт Джонс и Трей Мерфи и защитник Дайсон Дэниэлс были вынуждены покинуть игру за восемь секунд до конца матча из-за споров с арбитром.

«Пеликанс» уступили «Мэджик» со счетом 108:117.

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