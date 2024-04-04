«Бостон» добрался до отметки в 60 побед в матче с «Оклахомой»

«Селтикс» выиграли у «Тандер» со счетом 135:100.

Победа стала 60-й для «Бостона» в этом регулярном чемпионате. Это 14 сезон клуба, в котором он достигал подобного показателя. «Селтикс» лидирует в по этому статистическому достижению. На втором месте находятся «Лейкерс» с 11-ю сезонами.

«Мы заслуживаем этого. Думаю, что это станет важным с учетом наших планов», – прокомментировал победу центровой клуба .

«Шестьдесят побед. Мы находимся на правильном пути. Когда начнется плей-офф, все вернется к началу», – сказал защитник .

«Это сложное достижение. Не знаю, удастся ли нам его повторить. Мы упоминали это до игры, рассматривали матч как завершающий успех. Мы порадуемся этой победе сегодня. Завтра это уже не будет иметь значения», – заключил главный тренер « » .

«Оклахома» провела матч без своих ведущих игроков – защитников Шэя Гилджеса-Александера и Джейлена Уильямса.

«Бостон» занимает первую строчку Восточной конференции с лучшим в лиге результатом 60-16.