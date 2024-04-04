«Бостон» добрался до отметки в 60 побед в матче с «Оклахомой»

Теги Бостон НБА Баскетбол - видео Оклахома-Сити Кристапс Порзингис Джейлен Браун Шэй Гилджес-Александер Джейлен Уильямс Джо Маззулла Баскетбол

«Селтикс» выиграли у «Тандер» со счетом 135:100.

Победа стала 60-й для «Бостона» в этом регулярном чемпионате. Это 14 сезон клуба, в котором он достигал подобного показателя. «Селтикс» лидирует в НБА по этому статистическому достижению. На втором месте находятся «Лейкерс» с 11-ю сезонами.

«Мы заслуживаем этого. Думаю, что это станет важным с учетом наших планов», – прокомментировал победу центровой клуба Кристапс Порзингис.

«Шестьдесят побед. Мы находимся на правильном пути. Когда начнется плей-офф, все вернется к началу», – сказал защитник Джейлен Браун.

«Это сложное достижение. Не знаю, удастся ли нам его повторить. Мы упоминали это до игры, рассматривали матч как завершающий успех. Мы порадуемся этой победе сегодня. Завтра это уже не будет иметь значения», – заключил главный тренер «Бостона» Джо Маззулла.

«Оклахома» провела матч без своих ведущих игроков – защитников Шэя Гилджеса-Александера и Джейлена Уильямса.

«Бостон» занимает первую строчку Восточной конференции с лучшим в лиге результатом 60-16.

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1 комментарий
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Регулярка уже заканчивается,блин. Скоро нас ждут 3 месяца без НБА
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