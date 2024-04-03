Алексей Суховецкий о поражении от «Автодора»: «Минску» не хватило свежести, энергии»

Теги Автодор Минск Единая лига ВТБ Алексей Суховецкий Баскетбол

Алексей Суховецкий назвал причины поражения от «Автодора» – 62:82.

«Хотелось бы извиниться перед болельщиками за такую игру. Сегодня нам однозначно не хватило свежести, энергии, слишком много ее оставили в игре против «Уралмаша». С переездом не хватило времени восстановиться.

Мы имели много открытых атак, не реализовывали их. С таким процентом трехочковых, отдав 15 подборов на своем щите, сложно рассчитывать на положительный результат. Будем восстанавливаться и готовиться к следующей игре», – сказал главный тренер «Минска».

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