Алексей Суховецкий о поражении от «Автодора»: «Минску» не хватило свежести, энергии»

Алексей Суховецкий назвал причины поражения от «Автодора» – 62:82.

«Хотелось бы извиниться перед болельщиками за такую игру. Сегодня нам однозначно не хватило свежести, энергии, слишком много ее оставили в игре против «Уралмаша». С переездом не хватило времени восстановиться.

Мы имели много открытых атак, не реализовывали их. С таким процентом трехочковых, отдав 15 подборов на своем щите, сложно рассчитывать на положительный результат. Будем восстанавливаться и готовиться к следующей игре», – сказал главный тренер « ».