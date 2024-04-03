Миленко Богичевич: «Возможно, обыграли «Минск» за счет энергии»

Теги Автодор Минск Единая лига ВТБ Миленко Богичевич Баскетбол

Миленко Богичевич рассказал, за счет чего «Автодор» обыграл «Минск» – 82:62.

«Это был непростой матч для обеих команд, в том числе энергетически. Это служит доказательством тому, что мы устали, но я могу быть доволен. Обе команды реализовали 60% штрафных бросков, это показательно. Возможно, за счет энергии мы обыграли минчан. Совершили 49 подборов, что решило исход игры.

Хочу поздравить тренера соперника с хорошей игрой и пожелать ему удачи в оставшейся части сезона, знаю, что он продлил контракт с клубом в качестве главного тренера. Отношусь к нему с уважением и желаю удачи», – сказал главный тренер «Автодора».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий