Миленко Богичевич: «Возможно, обыграли «Минск» за счет энергии»

Миленко Богичевич рассказал, за счет чего «Автодор» обыграл «Минск» – 82:62.

«Это был непростой матч для обеих команд, в том числе энергетически. Это служит доказательством тому, что мы устали, но я могу быть доволен. Обе команды реализовали 60% штрафных бросков, это показательно. Возможно, за счет энергии мы обыграли минчан. Совершили 49 подборов, что решило исход игры.

Хочу поздравить тренера соперника с хорошей игрой и пожелать ему удачи в оставшейся части сезона, знаю, что он продлил контракт с клубом в качестве главного тренера. Отношусь к нему с уважением и желаю удачи», – сказал главный тренер « ».