Джерри Уэст будет введен в Зал славы в рекордный третий раз

Теги НБА Джерри Уэст Зал славы Баскетбол

Джерри Уэст избран в Зал славы за вклад в развитие баскетбола.

Ранее легендарный Уэст был введен в Зал славы баскетбола имени Нейсмита как игрок (1979) и как член олимпийской сборной США 1960 года (2010).

Уэст будет введен в Зал славы в рекордный третий раз.

Третье введение в Зал славы является признанием работы Уэста в качестве генерального менеджера в «Лейкерс» и «Мемфиса», а также в качестве консультанта в «Голден Стэйт» и «Клипперс».

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3 комментария
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Ответ Tim Timson
а что там такого в 60м было, что их ввели?)
Катком проехались по конкурентам. Худшие матчи заканчивали с +30. Большинство +40 или +50 (это в том двухочковом баскетболе). Сильных югов вообще вынесли 104:42. Полная доминация еще сильнее, чем была у ДримТим в 1992. Бэккорт Уэст-Робертсон по тем временам для мира было что-то фантастическое.
+2
0
+2
Ответ Tim Timson
а что там такого в 60м было, что их ввели?)
Это лучшая команда любителей, которая когда-либо играла. В Зал славы НБА введены две мужские сборные США - чемпионы Олимпийских игр 1960 и 1992 года.
+1
0
+1
а что там такого в 60м было, что их ввели?)
+3
-3
0
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