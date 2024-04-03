Джерри Уэст будет введен в Зал славы в рекордный третий раз

Джерри Уэст избран в Зал славы за вклад в развитие баскетбола.

Ранее легендарный был введен в Зал славы баскетбола имени Нейсмита как игрок (1979) и как член олимпийской сборной США 1960 года (2010).

Уэст будет введен в Зал славы в рекордный третий раз.

Третье введение в Зал славы является признанием работы Уэста в качестве генерального менеджера в «Лейкерс» и «Мемфиса», а также в качестве консультанта в «Голден Стэйт» и «Клипперс».