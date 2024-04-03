Гилджес-Александер, Макси и Лав – в числе кандидатов на приз НБА за спортивное поведение

НБА назвала кандидатов на приз за спортивное поведение.

В список из шести человек вошли («Оклахома»), («Филадельфия»), («Майами»), («Кливленд»), («Сакраменто») и Тре Джонс («Сан-Антонио»).

Данная ежегодная награда НБА вручается игроку, который лучше всего олицетворяет идеалы спортивного поведения на площадке и за ее пределами. В голосовании участвуют около 300 действующих игроков лиги.

В прошлом сезоне обладателем приза стал Майк Конли из «Миннесоты».