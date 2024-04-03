Гилджес-Александер, Макси и Лав – в числе кандидатов на приз НБА за спортивное поведение
НБА назвала кандидатов на приз за спортивное поведение.
В список из шести человек вошли Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), Тайриз Макси («Филадельфия»), Кевин Лав («Майами»), Джарретт Аллен («Кливленд»), Харрисон Барнс («Сакраменто») и Тре Джонс («Сан-Антонио»).
Данная ежегодная награда НБА вручается игроку, который лучше всего олицетворяет идеалы спортивного поведения на площадке и за ее пределами. В голосовании участвуют около 300 действующих игроков лиги.
В прошлом сезоне обладателем приза стал Майк Конли из «Миннесоты».
Лидер в истории с четырьмя такими наградами.
Первым, кто получил эту награду, был бэд-бой Джо Думарс в 1996 году.