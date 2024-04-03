Гилджес-Александер, Макси и Лав – в числе кандидатов на приз НБА за спортивное поведение

Теги НБА Кевин Лав Харрисон Барнс Джарретт Аллен Шэй Гилджес-Александер Тре Джонс Тайриз Макси Баскетбол

НБА назвала кандидатов на приз за спортивное поведение.

В список из шести человек вошли Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), Тайриз Макси («Филадельфия»), Кевин Лав («Майами»), Джарретт Аллен («Кливленд»), Харрисон Барнс («Сакраменто») и Тре Джонс («Сан-Антонио»).

Данная ежегодная награда НБА вручается игроку, который лучше всего олицетворяет идеалы спортивного поведения на площадке и за ее пределами. В голосовании участвуют около 300 действующих игроков лиги.

В прошлом сезоне обладателем приза стал Майк Конли из «Миннесоты».

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1 комментарий
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Устали Майку Конли её давать)
Лидер в истории с четырьмя такими наградами.

Первым, кто получил эту награду, был бэд-бой Джо Думарс в 1996 году.
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