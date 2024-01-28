У Кэма Томаса самый низкий в НБА процент потерь во время прохода, Демар Дерозан – на втором месте

Опубликован список игроков НБА с самым низким процентом потерь при приходе.

Лучший показатель у атакующего защитника «Бруклина» . Второе место в списке занимает («Чикаго»), в пятерку лидеров также входят Тайриз Макси («Филадельфия»), Тайус Джонс («Вашинтон») и («Даллас»).

Игроки с самым низким процентом потерь во время прохода:

1. Кэм Томас – 2,7%

2. Демар Дерозан – 2,8%

3. – 2,9%

4. Тайус Джонс – 2,9%

5. Кайри Ирвинг – 3,0%

6. – 3,2%

6. Карис Леверт – 3,2%

8. Крэйг Портер – 3,3%

9. Шэй Гилдес-Александер – 3,6%

10. Джереми Сохан – 3,9%

Рассматривались игроки, которые совершают как минимум 6 проходов за матч и провели не менее 15 матчей.