У Кэма Томаса самый низкий в НБА процент потерь во время прохода, Демар Дерозан – на втором месте

Теги НБА Демар Дерозан Кайри Ирвинг Тайус Джонс Карис Леверт Шэй Гилджес-Александер Тайриз Халибертон Тайриз Макси Кэм Томас Джереми Сохан Крэйг Портер Баскетбол

Опубликован список игроков НБА с самым низким процентом потерь при приходе.

Лучший показатель у атакующего защитника «Бруклина» Кэма Томаса. Второе место в списке занимает Демар Дерозан («Чикаго»), в пятерку лидеров также входят Тайриз Макси («Филадельфия»), Тайус Джонс («Вашинтон») и Кайри Ирвинг («Даллас»).

Игроки с самым низким процентом потерь во время прохода:

1. Кэм Томас – 2,7%

2. Демар Дерозан – 2,8%

3. Тайриз Макси – 2,9%

4. Тайус Джонс – 2,9%

5. Кайри Ирвинг – 3,0%

6. Тайриз Халибертон – 3,2%

6. Карис Леверт – 3,2%

8. Крэйг Портер – 3,3%

9. Шэй Гилдес-Александер – 3,6%

10. Джереми Сохан – 3,9%

Рассматривались игроки, которые совершают как минимум 6 проходов за матч и провели не менее 15 матчей.

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4 комментария
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В случае с Томасом: конечно потерь меньше, если ты не пасуешь
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Исправьте 1 абзац.
Опубликован список игроков НБА с самым низким процентом потерь при прИходе.
В принципе зная любовь к травке в НБА, можно подумать и другое...
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Взглянул на соотношение потерь в целом к передачам, получилось что на 1 результативную передачу почти 1 потеря (2,4 к 1,8). Многовато! Это к тому, что может в проходах и получается почти без потерь проходить, но в целом еще много работать над потерями
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Сохан заблудился чтоли? Он то каким боком тут?
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