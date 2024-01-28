У Кэма Томаса самый низкий в НБА процент потерь во время прохода, Демар Дерозан – на втором месте
Опубликован список игроков НБА с самым низким процентом потерь при приходе.
Лучший показатель у атакующего защитника «Бруклина» Кэма Томаса. Второе место в списке занимает Демар Дерозан («Чикаго»), в пятерку лидеров также входят Тайриз Макси («Филадельфия»), Тайус Джонс («Вашинтон») и Кайри Ирвинг («Даллас»).
Игроки с самым низким процентом потерь во время прохода:
1. Кэм Томас – 2,7%
2. Демар Дерозан – 2,8%
3. Тайриз Макси – 2,9%
4. Тайус Джонс – 2,9%
5. Кайри Ирвинг – 3,0%
6. Тайриз Халибертон – 3,2%
6. Карис Леверт – 3,2%
8. Крэйг Портер – 3,3%
9. Шэй Гилдес-Александер – 3,6%
10. Джереми Сохан – 3,9%
Рассматривались игроки, которые совершают как минимум 6 проходов за матч и провели не менее 15 матчей.
Опубликован список игроков НБА с самым низким процентом потерь при прИходе.
В принципе зная любовь к травке в НБА, можно подумать и другое...