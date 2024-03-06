«Реал» о 122-летии клуба: «Мы стали эталоном мирового спорта, величайшим клубом мира. У нас беспрецедентный список трофеев, ФИФА признала «Мадрид» лучшим клубом XX века»

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«Реал» выступил с обращением в честь 122-летия со дня основания клуба.

«Реал» празднует 122 года своего существования. 6 марта 1902 года был официально избран первый совет директоров мадридского футбольного клуба. Это положило начало величайшему клубу в мире. Спустя 122 года «Реал Мадрид» стал эталоном мирового спорта, завоевав 25 европейских кубков (14 в футболе и 11 в баскетболе) и удостоившись чести быть признанным ФИФА лучшим клубом XX века.

За последний год «Реал» завоевал пять трофеев, пополнив свой внушительный список наград. Среди этих триумфов – 11-я победа в баскетбольной Евролиге. Это была впечатляющая кампания, кульминацией которой стал незабываемый бросок Юля за три секунды до конца финала против «Олимпиакоса». Помимо Евролиги, «Реал Мадрид» также выиграл Кубок Испании в футболе (в финале против «Осасуны») и Суперкубок Испании (против «Барселоны»). В баскетболе к недавно выигранному 29-му Кубку Испании добавился Суперкубок Испании, завоеванный в начале сезона.

Под руководством Сантьяго Бернабеу и с такими легендарными игроками в составе, как Ди Стефано, Хенто, Пушкаш, Копа и Сантамария, «Реал Мадрид» завоевал первые пять европейских кубков подряд в период с 1956 по 1960 год. В 1966 году был завоеван шестой, а в составе команды появились такие легенды, как Амансио и Пирри. 11 ноября 2023 года Хосе Мартинес Пирри был назван почетным президентом «Реала» на внеочередной Генеральной ассамблее клуба.

После последних триумфов «Реал Мадрид» имеет следующий беспрецедентный список трофеев: 14 кубков Лиги чемпионов, 8 клубных чемпионатов мира, 5 Суперкубков УЕФА, 2 Кубка УЕФА, 35 кубков чемпионата Испании, 20 Кубков Испании, 13 Суперкубков Испании, 1 Кубок лиги, 2 Латинских Кубка, 2 Малых Клубных Кубка мира и 1 Иберо-американский Кубок», – сказано в обращении клуба.

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97 комментариев
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Лучший клуб в истории футбола.
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Это действительно так. Реал - величайший футбольный клуб в истории, как к нему не относись. Но немного страшновато, что будет в ближайшие десятилетия после дедушки Флорентино… многое держится на нем…
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как прекрасно быть болельщиком Мадрида!) в школьные годы было больно наблюдать вылеты в ЛЧ, но последние 10 лет думаю того стоили, видеть эти победы в сознательном возрасте - кайф)
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Ответ rusik krasav4ik
как прекрасно быть болельщиком Мадрида!) в школьные годы было больно наблюдать вылеты в ЛЧ, но последние 10 лет думаю того стоили, видеть эти победы в сознательном возрасте - кайф)
Те победы что Мадрид подарил нам в эти 10 лет как награда за то что не бросили свой клуб в трудные времена.
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С Днём рождения! 🎊🏆🤌
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Felicidades, наших завсегдатых соперников! Барселона с огромным удовольствием будет соперничать и дальше с клубом монархов, если с трофеями все ясно, то история эль классика еще впереди! Надеюсь, наш кризис быстро закончится!
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+5
Ответ cukken
Felicidades, наших завсегдатых соперников! Барселона с огромным удовольствием будет соперничать и дальше с клубом монархов, если с трофеями все ясно, то история эль классика еще впереди! Надеюсь, наш кризис быстро закончится!
Выздоровления вечному сопернику! У нас тоже были сложные периоды. Лучшее впереди! Великие должны соперничать с великими в конкурентной и чистой среде!
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+5
с днём рождения!
+7
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+4
Ответ FunyaFun
Это действительно так. Реал - величайший футбольный клуб в истории, как к нему не относись. Но немного страшновато, что будет в ближайшие десятилетия после дедушки Флорентино… многое держится на нем…
Клуб(да и футбол в целом) стал намного более профессиональным в плане управления за время работы Переса, что позволяет надеятся, что после его ухода не будет такой неразберихи, какая случилась в 2006-2009 ;)
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Ответ Unwar25
Комментарий скрыт
Вообще-то у Селтика не требл, а квадрупл, который никто из топ-клубов так и не смог выиграть.
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Ответ Уладзіслаў Рабіч
Милан 15 лет как посмешище мирового футбола
по твоей логике Лив ещё хуже, потому что он посмешищем был 30 лет.
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Как болельщик Барселоны, с грустью подписываюсь под каждым словом.
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Ответ rusik krasav4ik
как прекрасно быть болельщиком Мадрида!) в школьные годы было больно наблюдать вылеты в ЛЧ, но последние 10 лет думаю того стоили, видеть эти победы в сознательном возрасте - кайф)
От футбола тем не менее самые яркие впечатления именно в детстве, как правило )
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Ответ Уладзіслаў Рабіч
Комментарий скрыт
Какой Ливерпуль, сразу после Реала - Милан.
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Все так, и даже больше. С днем рождения Реал Мадрид! Величайший клуб в истории мирового футбола 🎂👑💪. Всех благ👍.
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Великий клуб,великий соперник!
С Днём Рождения,Мадрид!
+4
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Ответ Уладзіслаў Рабіч
Комментарий скрыт
Ливерпуль-то каким боком на втором месте?
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+2
Ответ meringue
Те победы что Мадрид подарил нам в эти 10 лет как награда за то что не бросили свой клуб в трудные времена.
Факт.
+2
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+2
Ответ meringue
Реал на данный момент и лучший клуб 21 века с отрывом от идущей второй Барсы. Горжусь что всю жизнь болею за этот великий клуб, ниодни болельщик не получал таких эмоций как болельщики Реала, спасибо за это, Мадрид. Hala Madrid!!!!!
Это на самом деле так. У меня на телефоне наклейка Мадрида. Иногда, когда хожу на свидания с девушками, задаю им вопрос: знаешь этот герб?)
И вот первое, о чём рассказываю по поводу клуба - это именно эмоции, которые клуб и команда подарила своим болельщикам за последние 10 + лет.
Уникальная история.
Долгожданная 10 ЛЧ, 3 ЛЧ подряд, противостояние с лучшей в своей истории Барсой, Криш и Лео, все эти по-настоящему фантастические камбэки - просто как будто сюжет из фильма.
Я на самом деле желаю всем любителям спорта ощутить что-то подобное. У меня навсегда чувство огромной благодарности за те эмоции, которые дарила и дарит команда и клуб. По этой причине я очень не люблю, когда болельщики команду смешивают с Г за провальные сезоны, очень быстро забывая, каких успехов добивался клуб ранее.
C ДР, лучший клуб в истории спорта!
Hala Madrid!
+2
0
+2
все по делу: самый титулованный клуб мира
+11
-9
+2
Ответ Павел Мельников
В Египте и в Уругвае есть клубы, у которых еще больше трофеев. Ну и в Шотландии, да, кстати, не только Селтик, но и Рейнджерс. Роли особо не играет, но буквоедствовать можно )
Да, есть. Так значит Реал не самый титулованный клуб мира? Я пишу факты, а глоры Реала как обычно громкие фразы и свои обиженные минусики))
+1
0
+1
Ответ Barsenoga
0 треблов 2-6 на бернабеи девчачья розовая форма
0 лч подряд.
+7
-6
+1
Ответ Уладзіслаў Рабіч
Я Ливерпуль вообще на первое ставлю
В мире или во Вселенной?
+1
0
+1
Ответ Иван Баланар
Это на самом деле так. У меня на телефоне наклейка Мадрида. Иногда, когда хожу на свидания с девушками, задаю им вопрос: знаешь этот герб?) И вот первое, о чём рассказываю по поводу клуба - это именно эмоции, которые клуб и команда подарила своим болельщикам за последние 10 + лет. Уникальная история. Долгожданная 10 ЛЧ, 3 ЛЧ подряд, противостояние с лучшей в своей истории Барсой, Криш и Лео, все эти по-настоящему фантастические камбэки - просто как будто сюжет из фильма. Я на самом деле желаю всем любителям спорта ощутить что-то подобное. У меня навсегда чувство огромной благодарности за те эмоции, которые дарила и дарит команда и клуб. По этой причине я очень не люблю, когда болельщики команду смешивают с Г за провальные сезоны, очень быстро забывая, каких успехов добивался клуб ранее. C ДР, лучший клуб в истории спорта! Hala Madrid!
присоединяюсь к каждому твоему слову.
+1
0
+1
Ответ therealgreenman
А болельщикам Реала это не объяснить, они живут в своей призме высокомерия, для них +2 лч затмевают всё и вся Они просто молча минусуют и всё
Что лучше – призма высокомерия или яркая и одновременно ядовитая зависть?
+1
0
+1
и ни слова о том, как Спартак обыгрывал их
+3
-2
+1
Ответ FunyaFun
Это действительно так. Реал - величайший футбольный клуб в истории, как к нему не относись. Но немного страшновато, что будет в ближайшие десятилетия после дедушки Флорентино… многое держится на нем…
Про лучший клуб согласен. Но зачем столько помпезности то
+3
-2
+1
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
все по делу: самый титулованный клуб мира
Самый титулованный топ-клуб мира. Есть нетоповые клубы с большим количеством титулов
0
0
0
Ответ Unwar25
Оба прошедших десятилетия лучшим клубом Испании признавали Барселону. Так что забыли упомянуть, что второй клуб Испании 21 века💪🏻
кто признавал? клуб меньшинств? ) особенно 2го десятилетия, ага ))
0
0
0
Ответ rusik krasav4ik
как прекрасно быть болельщиком Мадрида!) в школьные годы было больно наблюдать вылеты в ЛЧ, но последние 10 лет думаю того стоили, видеть эти победы в сознательном возрасте - кайф)
А у нас, фанов Барсы, все с точностью до наоборот😅
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