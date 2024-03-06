«Реал» о 122-летии клуба: «Мы стали эталоном мирового спорта, величайшим клубом мира. У нас беспрецедентный список трофеев, ФИФА признала «Мадрид» лучшим клубом XX века»

«Реал» выступил с обращением в честь 122-летия со дня основания клуба.

«Реал» празднует 122 года своего существования. 6 марта 1902 года был официально избран первый совет директоров мадридского футбольного клуба. Это положило начало величайшему клубу в мире. Спустя 122 года « » стал эталоном мирового спорта, завоевав 25 европейских кубков (14 в футболе и 11 в баскетболе) и удостоившись чести быть признанным ФИФА лучшим клубом XX века.

За последний год «Реал» завоевал пять трофеев, пополнив свой внушительный список наград. Среди этих триумфов – 11-я победа в баскетбольной Евролиге. Это была впечатляющая кампания, кульминацией которой стал незабываемый бросок Юля за три секунды до конца финала против «Олимпиакоса». Помимо Евролиги, «Реал Мадрид» также выиграл Кубок Испании в футболе (в финале против «Осасуны») и Суперкубок Испании (против «Барселоны»). В баскетболе к недавно выигранному 29-му Кубку Испании добавился Суперкубок Испании, завоеванный в начале сезона.

Под руководством Сантьяго Бернабеу и с такими легендарными игроками в составе, как Ди Стефано, Хенто, Пушкаш, Копа и Сантамария, «Реал Мадрид» завоевал первые пять европейских кубков подряд в период с 1956 по 1960 год. В 1966 году был завоеван шестой, а в составе команды появились такие легенды, как Амансио и Пирри. 11 ноября 2023 года Хосе Мартинес Пирри был назван почетным президентом «Реала» на внеочередной Генеральной ассамблее клуба.

После последних триумфов «Реал Мадрид» имеет следующий беспрецедентный список трофеев: 14 кубков Лиги чемпионов, 8 клубных чемпионатов мира, 5 Суперкубков УЕФА, 2 Кубка УЕФА, 35 кубков чемпионата Испании, 20 Кубков Испании, 13 Суперкубков Испании, 1 Кубок лиги, 2 Латинских Кубка, 2 Малых Клубных Кубка мира и 1 Иберо-американский Кубок», – сказано в обращении клуба.

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