Рэджон Рондо объявил о завершении карьеры
Двукратный чемпион НБА Рэджон Рондо завершил карьеру.
Об этом он сообщил в подкасте Мэтта Барнса и Стивена Джексона «All the Smoke». 38-летний разыгрывающий признался, что хочет больше времени проводить с детьми.
Рондо был выбран на драфте 2006 года под 21-м номером, провел в НБА 16 сезонов и стал четырехкратным участником Матча всех звезд.
Рондо выигрывал чемпионат НБА в составе «Бостона» (2008) и «Лейкерс» (2020). Также он выступал за «Даллас», «Сакраменто», «Чикаго», «Новый Орлеан», «Атланту», «Клипперс» и «Кливленд».
На счету Рондо 957 матчей в рамках регулярных чемпионатов, в которых он набирал в среднем 9,8 очка, 4,5 подбора и 7,9 передачи.
Спасибо!
Сам до сих пор юзаю)