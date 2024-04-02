Рэджон Рондо объявил о завершении карьеры

Двукратный чемпион НБА Рэджон Рондо завершил карьеру.

Об этом он сообщил в подкасте Мэтта Барнса и Стивена Джексона «All the Smoke». 38-летний разыгрывающий признался, что хочет больше времени проводить с детьми.

был выбран на драфте 2006 года под 21-м номером, провел в 16 сезонов и стал четырехкратным участником Матча всех звезд.

Рондо выигрывал чемпионат НБА в составе « » (2008) и « » (2020). Также он выступал за «Даллас», «Сакраменто», «Чикаго», «Новый Орлеан», «Атланту», «Клипперс» и «Кливленд».

На счету Рондо 957 матчей в рамках регулярных чемпионатов, в которых он набирал в среднем 9,8 очка, 4,5 подбора и 7,9 передачи.