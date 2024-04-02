Рэджон Рондо объявил о завершении карьеры

Теги переходы Бостон Рэджон Рондо Лейкерс НБА Баскетбол

Двукратный чемпион НБА Рэджон Рондо завершил карьеру.

Об этом он сообщил в подкасте Мэтта Барнса и Стивена Джексона «All the Smoke». 38-летний разыгрывающий признался, что хочет больше времени проводить с детьми.

Рондо был выбран на драфте 2006 года под 21-м номером, провел в НБА 16 сезонов и стал четырехкратным участником Матча всех звезд.

Рондо выигрывал чемпионат НБА в составе «Бостона» (2008) и «Лейкерс» (2020). Также он выступал за «Даллас», «Сакраменто», «Чикаго», «Новый Орлеан», «Атланту», «Клипперс» и «Кливленд».

На счету Рондо 957 матчей в рамках регулярных чемпионатов, в которых он набирал в среднем 9,8 очка, 4,5 подбора и 7,9 передачи.

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9 комментариев
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Крис Пол*😉
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Легенда....
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Когда я последний раз смотрел НБА Рондо играл в Бостоне
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Ну так он уже почти 2 года не играет, это было очевидно. Один из умнецших рахыгрывающих, пусть и со скверным характером
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Самая винтажная вещь в истории лиги.
Спасибо!
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«Behind the back fake pass» - один из самых красивых мувов в истории игры

Сам до сих пор юзаю)
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Невероятного баскетбольного айкью игрок
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И, на всякий случай, легенда далласа!
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Я думал он давно закончил
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