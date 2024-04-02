Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» примет «Петким Спор»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги прошли три матча..

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Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Анадолу Эфес – 21-3, Фенербахче – 21-3, Бешикташ – 19-5, Каршияка – 17-8, Петким Спор – 12-12, Галатасарай – 13-12, Маниса – 13-12, Дарушафака – 12-13, Тюрк Телеком – 11-14, Бююкчекмедже – 11-14, Бурсаспор – 10-15, Тофаш – 10-15, Бахчешехир – 9-16, Меркезефенди – 9-16, Бодрумспор – 7-18, Самсунспор – 3-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.