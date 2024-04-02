Эртурул Эрдоган: «Наша игра нестабильна как фондовый рынок»

Теги Единая лига ВТБ Эртурул Эрдоган Самара Руна Баскетбол

Главный тренер «Руны» Эртурул Эрдоган прокомментировал поражение от «Самары».

«Когда команда играет так, дело не в сопернике, а в нас самих. Цифры показывают, что мы не были сфокусированы, не стали единым целым.

Наша игра нестабильна, как фондовый рынок: в один день хорошо, в другой день плохо. Мы реализовали 2 из 17 трехочковых, это 12%. У них 15 подборов в нападении. Это является вопросом концентрации и описывает всю игру. Здесь даже не о чем говорить», – заявил Эрдоган.

Матч закончился со счетом 81:67 в пользу «Самары».

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