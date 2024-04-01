Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Локомотив-Кубань», «Руна» – «Самара»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.
Московский ЦСКА примет краснодарский «Локомотив-Кубань», столичная «Руна» дома встретится с «Самарой».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 1 апреля, 19.30, «Мегаспорт»
Положение команд: УНИКС – 25-9, ЦСКА – 24-9, Зенит – 23-10, Локомотив-Кубань – 22-10, Парма – 19-14, Енисей – 17-16.
Группа Б
- Дата проведения
- 1 апреля, 20.00, «Дворец спорта Динамо»
Положение команд: Уралмаш – 22-14, Самара – 19-16, Автодор – 17-19, МБА – 15-21, Руна – 14-21, Нижний Новгород – 12-24, Астана – 12-24, Минск – 1-35.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.