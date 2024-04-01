Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Локомотив-Кубань», «Руна» – «Самара»

Теги результаты ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Самара Руна Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.

Московский ЦСКА примет краснодарский «Локомотив-Кубань», столичная «Руна» дома встретится с «Самарой».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Группа А

ЦСКА – Локомотив-Кубань
Дата проведения
1 апреля, 19.30, «Мегаспорт»
Онлайн матча

Положение команд: УНИКС – 25-9, ЦСКА – 24-9, Зенит – 23-10, Локомотив-Кубань – 22-10, Парма – 19-14, Енисей – 17-16.

Группа Б

Руна – Самара
Дата проведения
1 апреля, 20.00, «Дворец спорта Динамо»
Онлайн матча

Положение команд: Уралмаш – 22-14, Самара – 19-16, Автодор – 17-19, МБА – 15-21, Руна – 14-21, Нижний Новгород – 12-24, Астана – 12-24, Минск – 1-35.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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