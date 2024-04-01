Майлз Бриджес: «Как только Брэндон Миллер станет лучше пасовать – его общий уровень взлетит»

Майлз Бриджес высоко оценивает игру Брэндона Миллера.

«Мы знаем, что может набирать очки, мы знаем, что он может защищаться.

Следующий шаг – поработать над розыгрышем. Он уже продвинулся в этом компоненте. Стал терпеливее с мячом, стал лучше понимать темп игры. Как только его пасы станут лучше – его общий уровень взлетит», – похвалил одноклубника .

Брэндон Миллер набирает 17 очков, 4,3 подбора и 2,4 передачи в среднем в своем первом сезоне в . Форвард « », второй номер драфта-2023, закрепился на третьей позиции в гонке за звание лучшего новичка сезона.