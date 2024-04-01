Майлз Бриджес: «Как только Брэндон Миллер станет лучше пасовать – его общий уровень взлетит»

Теги Шарлотт НБА Майлз Бриджес Брэндон Миллер Баскетбол

Майлз Бриджес высоко оценивает игру Брэндона Миллера.

«Мы знаем, что Брэндон Миллер может набирать очки, мы знаем, что он может защищаться.

Следующий шаг – поработать над розыгрышем. Он уже продвинулся в этом компоненте. Стал терпеливее с мячом, стал лучше понимать темп игры. Как только его пасы станут лучше – его общий уровень взлетит», – похвалил одноклубника Майлз Бриджес.

Брэндон Миллер набирает 17 очков, 4,3 подбора и 2,4 передачи в среднем в своем первом сезоне в НБА. Форвард «Шарлотт», второй номер драфта-2023, закрепился на третьей позиции в гонке за звание лучшего новичка сезона.

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