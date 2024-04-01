Генеральный менеджер «Юты» Джастин Заник пройдет операцию по пересадке почки

Теги НБА Юта Райан Смит Уилл Харди Джастин Заник Баскетбол

Генеральный менеджер «Джаз» Джастин Заник получит новую почку.

Операция потребовалась в связи с тяжелым наследственным заболеванием.

Трое его детей прошли обследование и столкнутся с теми же проблемами до 30 лет.

«Я дал Джастину понять, что мы поддержим его в любой ситуации», – заявил владелец «Юты» Райан Смит.

«Он всегда помогает людям находить общий язык. Дает возможность всем быть звездами коллектива. Он один из самых самодостаточных людей в этом бизнесе. Ему было сложно поделиться всей этой ситуацией, потому что он знал, что привлечет внимание, а он его не хочет», – пояснил главный тренер «Джаз» Уилл Харди.

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