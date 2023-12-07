Уилл Харди по «-50» против «Далласа»: «Произведение искусства из говна»

Теги Даллас НБА Юта Уилл Харди Баскетбол

Главный тренер «Юты» Уилл Харди после 50-очкового поражения от «Далласа» (97:147) отметил, что игра стала для него одной из самых разочаровывающих в сезоне.

«Это было абсолютно ужасное выступление от начала и до конца. Произведение искусства из говна. Я даже не знаю, как описать эту игру.

Надо отдать должное «Маверикс» – они очень хорошо бросали, особенно в начале игры, и продолжали это делать на протяжении всего матча. 45% из-за дуги, они попали 22 трехочковых броска сегодня, с чем очень тяжело тягаться. Я нечасто разочаровывался в нашей команде в этом году... Сложно сказать, в чем причина, но мне показалось, что «Маверикс» двигались в совершенно другом темпе, чем мы, от начала и до конца.

В обороне мы были ужасны весь вечер. Когда играешь с такими парнями, как Лука [Дончич] и Кайри [Ирвинг], ты ожидаешь, что в игре будет шесть-семь бросков, о которых нельзя сказать ничего, кроме того, что они оба потрясающие игроки. По мере того как игра продолжалась, «Мавс» продолжали попадать – и это ментально давило на нас в нападении», – заявил Харди на пресс-конференции.

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2 комментария
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Раз начали блэкджек с подачи Дэнни то уж ведите партию до конца.
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Уилл назвал вещи своими словами.
Но нужно заметить,что и состав Юты сегодня был не боевой, мягко говоря.
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