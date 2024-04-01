Эмил Райкович: «Мы играем очень интересный второй этап. Четыре лучшие команды держатся очень близко»

Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом-Кубань» в Лиге ВТБ.

«Мы играем очень интересный второй этап, четыре лучшие команды держатся очень близко, никто не чувствует себя в безопасности на своей позиции перед плей-офф. « » выглядит очень сильным, команда пытается подняться в турнирной таблице, недавно соперники подписали еще одного защитника и демонстрируют большие амбиции.

Сейчас важен каждый матч, мы уже близки к режиму плей-офф, и времени что-то улучшать не так много – нужно каждый вечер играть на максимально высоком уровне», – сказал главный тренер .

Армейцы (24-9) идут 2-ми в группе А, краснодарская команда (22-10) занимает 4-е место.