Эмил Райкович о причинах поражения: «21 потеря и 16 подборов «Локо» на нашем щите»

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубань» (85:89).

Эмил Райкович считает, что потери и проигрыш в борьбе за подбор стали главными причинами поражения армейцев.

«Поздравления «Локо» с победой. Считаю, что в первой половине мы играли в хороший баскетбол и точно придерживались плана на игру. Но во второй половине нам не удалось сохранить холодную голову, под давлением соперника мы начали совершать много ошибок. 21 потеря и 16 подборов «Локо» на нашем щите – вот главные факторы, повлиявшие на результат.

Сложно играть в защиту, когда твоя атака позволяет сопернику после перехватов постоянно убегать в быстрые отрывы. Нужно больше тактической дисциплины, чтобы избегать подобных результатов.

Поздравления Акун-Перселлу, мы уделили его опеке повышенное внимание, но он забивал очень сложные броски. Можно ли было защищаться лучше? Думаю, что да. Как именно – смогу сказать после того, как мы внимательно разберем этот матч», – сказал Райкович.

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1 комментарий
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Райкович главная причина поражения ЦСКА, т. к. при +16 надо управлять игрой, а не ерундой страдать. Не идёт игра у Жан Шарля, а этот тренерская его выпускает вместо Джекири, в итоге сбивается настрой у самого Джекири. Ватутин гони этого не до тренера из команды, а если не выгонешь, то готовься сам на выход, т. к. в финал не попадете!
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