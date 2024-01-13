Эмил Райкович о причинах поражения: «21 потеря и 16 подборов «Локо» на нашем щите»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубань» (85:89).

считает, что потери и проигрыш в борьбе за подбор стали главными причинами поражения армейцев.

«Поздравления « » с победой. Считаю, что в первой половине мы играли в хороший баскетбол и точно придерживались плана на игру. Но во второй половине нам не удалось сохранить холодную голову, под давлением соперника мы начали совершать много ошибок. 21 потеря и 16 подборов «Локо» на нашем щите – вот главные факторы, повлиявшие на результат.

Сложно играть в защиту, когда твоя атака позволяет сопернику после перехватов постоянно убегать в быстрые отрывы. Нужно больше тактической дисциплины, чтобы избегать подобных результатов.

Поздравления Акун-Перселлу, мы уделили его опеке повышенное внимание, но он забивал очень сложные броски. Можно ли было защищаться лучше? Думаю, что да. Как именно – смогу сказать после того, как мы внимательно разберем этот матч», – сказал Райкович.