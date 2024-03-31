«Портленд» – единственная команда в истории НБА, проигравшая больше одного матча с разницей в 60+ очков

Вчера «Блэйзерс» проиграли «Хит» с разницей в 60 очков (82:142).

Это третье поражение с разницей в 60+ очков в истории «Блэйзерс».

При этом « » является единственной командой в истории , которая проиграла больше одного матча с разницей в 60+ очков, отмечает Clutch Points.

Ранее в этом году «Блэйзерс» проиграли «Оклахоме» с разницей в 62 очка, а в 1998-м команда проиграла «Индиане» с разницей «-65».