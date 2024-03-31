Промах Мэттью Деллаведовы на последней секунде матча принес «Тасмании» победу в чемпионате Австралии

Теги Мельбурн чемпионат Австралии Мэттью Деллаведова Тасмания Баскетбол

«Тасмания» победила «Мельбурн» в финальной серии NBL-24 с результатом 3-2.

Пятый матч серии закончился со счетом 83:81.

На последних секундах встречи «Мельбурн» перехватил мяч после неудачного ввода из-за боковой и получил время на атаку. Дальний бросок Мэттью Деллаведовы на победу оказался неточным.

MVP финальной серии стал защитник Джек Маквей, принесший «Тасмании» победу в третьем матче серии точным трехочковым на последних секундах. В его активе 19 очков и 9 подборов в среднем в финальной серии.

«Тасмания» провела свой третий сезон в лиге NBL.

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4 комментария
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В 4-й игре его бросок принёс победу.
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Промах принёс победу? Серьёзно?
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Промах не может принести победу...
Промах Мэттью Деллаведовы на последней секунде матча не позволил «Мельбурну» вырвать победу в игре с «Тасманией» - куда лучше такой заголовок был бы.
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да ладно , он еще и бросает ?
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