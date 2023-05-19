Мэттью Деллаведова перешел из «Сакраменто» в «Мельбурн Юнайтед»

Теги переходы Сакраменто НБА Мельбурн чемпионат Австралии Мэттью Деллаведова Баскетбол

Легенда австралийского баскетбола Мэттью Деллаведова (32 года, 191 см) стал игроком «Мельбурн Юнайтед».

Деллаведова подписал 2-летний контракт.

Сезон-22/23 чемпион НБА провел в составе «Сакраменто». В 32 матчах Мэттью набирал 1,5 очка и 1,3 передачи в среднем за игру.

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17 комментариев

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boller_73
Пишите правильно - Домодедово
+34
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КристапсПорзингис
Ответ razval
А почему он легенда? НБА и с ЛеБроном играл, поэтому? И раз уж сказал, то Богут намного больше тянет на роль «легенды», но никак не Мэттью) Дэвид Андерсон и тот больше легенда, Миллс…
Легенда,разрывал в финале 2015 года,играл с Легендами Мозгов ,Брон с Гоатом Сашей Кауном.чего тебе еще надо?
+16
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Михаил Опякин
Прикольный чел, успехов
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Melo_destiny
Ответ Сергей Пузанков
А 93 очка и 29 подборов от Мозгова вы в урну выкинули?
Это за Денвер так-то было. Так что ТиМо - легенда Денвера, Кливленда, Нью-Йорка и ЭлЭй.
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Сергей Пузанков
Ответ За Валенсию с 1999
Самый легендарный баскетболист Кливленда за всю историю после Кайри и Лава
А 93 очка и 29 подборов от Мозгова вы в урну выкинули?
+7
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Пользователь заблокирован
Ответ Сергей Орлов
Легенды это Люк Лонгли, Крис Энсти, Дэвид Андерсен, Кирк Пенни, Патрик Миллс, Эндрю Богут, Лорен Джексон. И кто из нас ещё не знает игроков?)
Понятно 🤣 пожалуйста матчей смотри больше, а не заголовки читай … Андерсон и Богут … прям легенды, тебе бы плей-офф пересмотреть в тот самый 2016 год 🤣
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За Валенсию с 1999
Самый легендарный баскетболист Кливленда за всю историю после Кайри и Лава
+8
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Birdman NBA
Ответ За Валенсию с 1999
Самый легендарный баскетболист Кливленда за всю историю после Кайри и Лава
🧢
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Сергей Орлов
Ответ Melo_destiny
Это за Денвер так-то было. Так что ТиМо - легенда Денвера, Кливленда, Нью-Йорка и ЭлЭй.
И Химок)
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Roman Boroveev
Ответ Сергей Пузанков
А 93 очка и 29 подборов от Мозгова вы в урну выкинули?
На днях Иокич это повторит
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