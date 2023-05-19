Мэттью Деллаведова перешел из «Сакраменто» в «Мельбурн Юнайтед»
Легенда австралийского баскетбола Мэттью Деллаведова (32 года, 191 см) стал игроком «Мельбурн Юнайтед».
Деллаведова подписал 2-летний контракт.
Сезон-22/23 чемпион НБА провел в составе «Сакраменто». В 32 матчах Мэттью набирал 1,5 очка и 1,3 передачи в среднем за игру.
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