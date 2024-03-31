Коби Уайт о награде «самому прогрессирующему»: «Многие парни этого заслуживают»

Коби Уайт рассказал о своем отношении к награде «самому прогрессирующему игроку».

Защитник « » проводит лучший сезон в карьере, набирая 19,3 очка, 4,7 подбора и 5,3 передачи при 44,4% с игры и 38,1% из-за дуги. Многие считают его фаворитом в гонке за награду.

«Думаю, многие парни заслуживают этого. Конечно, это было бы значимой наградой для меня, просто чтобы отметить проделанную работу. Всегда говорю, что это помогло бы задать стандарт для других молодых игроков в лиге, которые не сумели показать себя с самого начала.

Многие говорят, что рывок должен произойти со второго на третий сезон. Мой случился с четвертого на пятый год. Всегда есть время. Мне только 24 года. Нужно просто верить в свой труд.

Я комфортно себя чувствую. Расту.

Разговаривал с в прошлом матче. Говорил ему, что нашел свое место в команде, получил право голоса. С учетом моей ситуации – минут, роли, вклада – как мне стать лидером для команды? Особенно, когда эмоции берут верх. Когда случаются подъемы и спады. Алекс сказал, что нужно отстаивать свою позицию, не обращая внимания на временные изменения ситуации. И это один из самых сложных уроков, которые он выучил», – рассказал .