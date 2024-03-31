Коби Уайт о награде «самому прогрессирующему»: «Многие парни этого заслуживают»

Теги Чикаго НБА Алекс Карузо Коби Уайт Баскетбол

Коби Уайт рассказал о своем отношении к награде «самому прогрессирующему игроку».

Защитник «Чикаго» проводит лучший сезон в карьере, набирая 19,3 очка, 4,7 подбора и 5,3 передачи при 44,4% с игры и 38,1% из-за дуги. Многие считают его фаворитом в гонке за награду.

«Думаю, многие парни заслуживают этого. Конечно, это было бы значимой наградой для меня, просто чтобы отметить проделанную работу. Всегда говорю, что это помогло бы задать стандарт для других молодых игроков в лиге, которые не сумели показать себя с самого начала.

Многие говорят, что рывок должен произойти со второго на третий сезон. Мой случился с четвертого на пятый год. Всегда есть время. Мне только 24 года. Нужно просто верить в свой труд.

Я комфортно себя чувствую. Расту.

Разговаривал с Алексом Карузо в прошлом матче. Говорил ему, что нашел свое место в команде, получил право голоса. С учетом моей ситуации – минут, роли, вклада – как мне стать лидером для команды? Особенно, когда эмоции берут верх. Когда случаются подъемы и спады. Алекс сказал, что нужно отстаивать свою позицию, не обращая внимания на временные изменения ситуации. И это один из самых сложных уроков, которые он выучил», – рассказал Коби Уайт.

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8 комментариев
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
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NBA Most Improved Player Award — приз игроку НБА, достигшему максимального прогресса в течение регулярного сезона. Не от прайсмового сезона в карьере, а наилучший прогресс от прошлого сезона.
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Алекс «Дон ЛысаяМамбини» Карузо: «Он говорил со мной с уважением»
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приз нужно отдавать Томасу, тот вообще половина игр с бенча играл)
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
Комментарий скрыт
Всмысле бред? https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%9D%D0%91%D0%90#:~:text=NBA%20Most%20Improved%20Player%20Award,%2C%20%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%20%E2%80%94%201.
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В этом сезоне очень много претендентов на MIP, это и Джейлен Уильямс из Оклы, Куминга сезьезно прибавил, Макси вырос в полноценную звезду, Саггс тот же, не сильно вырос в цифрах, но в защите добавил прям очень заметно, по мне должен попадать в защитную сборную точно. Также бы выделил ДиРоба, который просто восстал из мертвых, из худшего контракта Лиги превратился в незаменимого игрока команды, сильно прокачав скиллы владения мячом и в защите добавил очень ощутимо. Ну а чисто по статистике, конечно, равных Кэму нет, хотя для меня это совсем не первый выбор на MIP
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