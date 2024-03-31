Юсуф Нуркич: «Не буду здоров некоторое время»

Теги травмы Финикс НБА Кевин Дюрэнт Оклахома-Сити Юсуф Нуркич Баскетбол

Центровой «Финикса» Юсуф Нуркич играет с растяжением правого голеностопа.

Нуркич вернулся на площадку в матче против «Оклахомы» после пропущенной игры с «Денвером». Он провел на паркете 23 минуты, набрав 5 очков, 3 подбора, 3 передачи и 1 блок-шот.

«Что есть, то есть. Я не буду здоров некоторое время. Предпочитаю помогать команде в игре, но не могу быть уверен, что смогу делать это постоянно.

Матч с «Оклахомой» был не так плох, как выглядел. Они много рисковали в защите на Дюрэнте. Наши игроки не забили часть открытых бросков. Иногда такое случается», – рассказал центровой.

«Финикс» проиграл «Тандер» со счетом 103:128. Команда занимает 7 место в Западной конференции с результатом 43-31 и находится в зоне плей-ин.

 

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2 комментария
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Имеет смысл немного восстановиться перед более важными играми, а не добивать себя сейчас
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За пару мгновений до этого:
- Апчхяяя!
- Будь здоров, Юсуф!
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