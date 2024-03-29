Леброн Джеймс и Джей Джей Редик обсудили игру в защите против Луки Дончича

Леброн Джеймс и Джей Джей Редик обсудили защитника «Маверикс» Луку Дончича.

Джей Джей Редик: «Лука – один из немногих игроков, которые могут выдать передачу из-под двойной опеки. Ты один из них, Джеймс Харден, Лука. Почему на нем сдваиваются?»

: «Я не понимаю. Особенно, учитывая бросковых специалистов, которыми его окружили. Он прочитает любую ситуацию. Когда Тим забрасывает 6-7 трешек, ты проиграл. Кайри делает свое дело. делает свое. В игре в этом году мы пытались сдваиваться на Луке – и забил 5-6 трехочковых».

: «Если людям нужен ответ на вопрос о высокой результативности в современной НБА – вот он. Потому что нет ни единого чертова решения. «Атланта» сдваивается чаще всех в НБА. Они решили не делать этого против Луки, потому что опасались последствий. И получили 73 очка в свою корзину».