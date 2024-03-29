Леброн Джеймс и Джей Джей Редик обсудили игру в защите против Луки Дончича

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс Джей Джей Редик НБА Кайри Ирвинг Данте Экзам Тим Хардуэй-младший Лука Дончич Баскетбол

Леброн Джеймс и Джей Джей Редик обсудили защитника «Маверикс» Луку Дончича.

Джей Джей Редик: «Лука – один из немногих игроков, которые могут выдать передачу из-под двойной опеки. Ты один из них, Джеймс Харден, Лука. Почему на нем сдваиваются?»

Леброн Джеймс: «Я не понимаю. Особенно, учитывая бросковых специалистов, которыми его окружили. Он прочитает любую ситуацию. Когда Тим Хардуэй забрасывает 6-7 трешек, ты проиграл. Кайри делает свое дело. Лука делает свое. В игре в этом году мы пытались сдваиваться на Луке – и Данте Экзам забил 5-6 трехочковых».

Джей Джей Редик: «Если людям нужен ответ на вопрос о высокой результативности в современной НБА – вот он. Потому что нет ни единого чертова решения. «Атланта» сдваивается чаще всех в НБА. Они решили не делать этого против Луки, потому что опасались последствий. И получили 73 очка в свою корзину».

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2 комментария
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Подкасты просто шикарные, а вот новости по ним как заголовки спид инфо. Если что это не три последовательные фразы из их диалога, это три рандомные фразы из диалога на два десятка реплик.
+16
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+16
Ответ Prestidigitator
Подкасты просто шикарные, а вот новости по ним как заголовки спид инфо. Если что это не три последовательные фразы из их диалога, это три рандомные фразы из диалога на два десятка реплик.
Редику надо тренировать идти, а не подкасты записывать, потенциал там огромный.
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