Премьер-лига. Женщины. МБА против УГМК, московское «Динамо» примет «Спарту энд К»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут два матча.

Столичная МБА примет екатеринбургский УГМК, «Динамо» в Москве сыграет со « энд К» из Видного.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

МБА – УГМК

30 марта. 13:30

Динамо Москва – Спарта энд К

30 марта. 16:00

Положение команд: Динамо Курск – 25-5, УГМК – 24-5, МБА – 24-5, Надежда – 20-10, Ника – 17-13, Енисей – 15-15, Самара – 14-16, Спарта энд К – 10-19, Нефтяник – 6-24, Динамо Новосибирск – 6-24, – 2-27.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.