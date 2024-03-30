Премьер-лига. Женщины. МБА против УГМК, московское «Динамо» примет «Спарту энд К»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут два матча.
Столичная МБА примет екатеринбургский УГМК, «Динамо» в Москве сыграет со «Спартой энд К» из Видного.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
МБА – УГМК
30 марта. 13:30
Динамо Москва – Спарта энд К
30 марта. 16:00
Положение команд: Динамо Курск – 25-5, УГМК – 24-5, МБА – 24-5, Надежда – 20-10, Ника – 17-13, Енисей – 15-15, Самара – 14-16, Спарта энд К – 10-19, Нефтяник – 6-24, Динамо Новосибирск – 6-24, Динамо Москва – 2-27.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.