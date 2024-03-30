Грегг Попович о 61 очке Джейлена Брансона: «Похоже, что моя стратегия защиты сработала не очень хорошо»

Теги Нью-Йорк Сан-Антонио Грегг Попович НБА Джейлен Брансон Виктор Вембаньяма Баскетбол

Грегг Попович после матча с «Никс» удивился, что Джейлен Брансон набрал 61 очко.

«Брансон в итоге набрал 60 очков? Похоже, что моя стратегия защиты сработала не очень хорошо.

Не думаю, что когда-либо видел подобный матч», – сказал главный тренер «Сан-Антонио».

Разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон установил личный рекорд результативности, набрав 61 очко. Новичок «Сперс» Виктор Вембаньяма стал первым в истории «Сперс», кто набрал 40+ очков, сделал 20+ подборов и 5+ передач в одном матче.

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2 комментария
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Тоже удивлялся, что Брансона не даблтимили вплоть до ОТ
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