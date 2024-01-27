Адриатическая лига. КРКА – «Морнар Бар», «Игокеа» – «Борац»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдут три матча.
Словенская КРКА примет черногорский «Морнар Бар», боснийский клуб «Игокеа» сыграет против сербского «Бораца».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 января, 19.00
- Дата проведения
- 27 января, 21.00
- Дата проведения
- 27 января, 23.00, «Sportska Dvorana Laktaši»
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 15-2, Партизан Сербия – 13-4, Цедевита-Олимпия Словения – 12-5, Будучность Черногория – 12-5, Игокеа Босния и Герцеговина – 10-7, Мега Сербия – 9-8, Задар Хорватия – 9-8, Борац Чачак Сербия – 8-9, Сплит Хорватия – 7-10, Студентски центар Черногория – 7-10, Цибона Хорватия – 6-11, ФМП Сербия – 5-12, КРКА Словения – 3-14, Морнар Бар Черногория – 3-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.