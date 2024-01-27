Адриатическая лига. КРКА – «Морнар Бар», «Игокеа» – «Борац»

Теги результаты Цедевита-Олимпия Адриатическая лига Борац Чачак КРКА Игокеа Морнар Бар Студентски центар Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдут три матча.

Словенская КРКА примет черногорский «Морнар Бар», боснийский клуб «Игокеа» сыграет против сербского «Бораца».

Адриатическая лига 

Регулярный чемпионат

КРКА – Морнар Бар
Дата проведения
27 января, 19.00
Онлайн матча

Студентски центар – Цедевита Олимпия
Дата проведения
27 января, 21.00
Онлайн матча

Игокеа – Борац Чачак
Дата проведения
27 января, 23.00, «Sportska Dvorana Laktaši»
Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 15-2, Партизан Сербия – 13-4, Цедевита-Олимпия Словения – 12-5, Будучность Черногория – 12-5, Игокеа Босния и Герцеговина – 10-7, Мега Сербия – 9-8, Задар Хорватия – 9-8, Борац Чачак Сербия – 8-9, Сплит Хорватия – 7-10, Студентски центар Черногория – 7-10, Цибона Хорватия – 6-11, ФМП Сербия – 5-12, КРКА Словения – 3-14, Морнар Бар Черногория – 3-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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