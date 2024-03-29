Найджел Хэйс-Дэвис поставил рекорд Евролиги по результативности в игре – 50 очков

Форвард «Фенербахче» Найджел Хэйс-Дэвис набрал 50 очков в игре с «Альбой».

Этот результат стал рекордным в истории . Хэйс-Дэвис опередил Шейна Ларкина, занимавшего первое место с 49 очками.

«Перед матчем я написал друзьям, что предчувствую игру в стиле Деджонте Мюррэя. Я не знал, что наберу 50 очков, но был уверен, что буду много бросать», – прокомментировал рекорд форвард.

Хэйс-Дэвис провел 27 матчей в Евролиге в этом сезоне, набирая 13,1 очко и 4,8 подбора в среднем.

« » разгромил «Альбу» со счетом 103:68.