Леброн Джеймс: «Я был вынужден наложить вето на наши принципы игры в защите во второй половине матча против «Клипперс»

Теги Леброн Джеймс Клипперс Лейкерс НБА Джеймс Харден Кавай Ленард Баскетбол

Леброн Джеймс рассказал о вмешательстве в защитную стратегию «Лейкерс».

«В игре против «Клипперс» наша защита должна была меняться против Кавая Ленарда, Хардена и остальных игроков, и я вынужден был наложить вето на этот принцип во второй половине матча. Потому что я знаю Тайрона Лю лучше, чем кто-либо другой. Знаю, как он играет, атакуя уязвимых игроков в защите.

Я знал, если мы хотим оказать сопротивление, меняться на Кавае нельзя. Или можно сразу начинать готовиться к «Вашингтону». Так что я наложил вето», – заявил Леброн Джеймс.

«Лейкерс» одержали победу в матче, прошедшем 28 февраля, со счетом 116:112 за счет успешной последней четверти (39:16).

5 комментариев
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тонко про готовиться к вашингтону
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Как ЛеКоуч решит, так и будет
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