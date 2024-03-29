Леброн Джеймс: «Я был вынужден наложить вето на наши принципы игры в защите во второй половине матча против «Клипперс»

Леброн Джеймс рассказал о вмешательстве в защитную стратегию «Лейкерс».

«В игре против « » наша защита должна была меняться против , и остальных игроков, и я вынужден был наложить вето на этот принцип во второй половине матча. Потому что я знаю Тайрона Лю лучше, чем кто-либо другой. Знаю, как он играет, атакуя уязвимых игроков в защите.

Я знал, если мы хотим оказать сопротивление, меняться на Кавае нельзя. Или можно сразу начинать готовиться к «Вашингтону». Так что я наложил вето», – заявил .

« » одержали победу в матче, прошедшем 28 февраля, со счетом 116:112 за счет успешной последней четверти (39:16).