Леброн Джеймс: «Я был вынужден наложить вето на наши принципы игры в защите во второй половине матча против «Клипперс»
Леброн Джеймс рассказал о вмешательстве в защитную стратегию «Лейкерс».
«В игре против «Клипперс» наша защита должна была меняться против Кавая Ленарда, Хардена и остальных игроков, и я вынужден был наложить вето на этот принцип во второй половине матча. Потому что я знаю Тайрона Лю лучше, чем кто-либо другой. Знаю, как он играет, атакуя уязвимых игроков в защите.
Я знал, если мы хотим оказать сопротивление, меняться на Кавае нельзя. Или можно сразу начинать готовиться к «Вашингтону». Так что я наложил вето», – заявил Леброн Джеймс.
«Лейкерс» одержали победу в матче, прошедшем 28 февраля, со счетом 116:112 за счет успешной последней четверти (39:16).