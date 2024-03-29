Пол Пирс: «Хит» с Леброном должны были выиграть три или четыре титула»
Пол Пирс оценил выступление Леброна Джеймса и суперкоманды «Хит».
По мнению экс-игрока «Селтикс», «Хит» не смогли реализовать свой потенциал и этот период карьеры Джеймса сложно назвать успешным.
«Они должны были выиграть три или четыре титула. Как там говорил сам Леброн? «Не четыре, не пять, не шесть…» Мне казалось, что они и правда могут осуществить это. Мы [«Селтикс»] были старше, ни у кого тогда больше не было Большого трио. У всех было только две звезды, поэтому я думал, что они заберут три или четыре титула.
Исходя из того, как вы оцениваете Леброна и Уэйда, и какое место вы отводите Бошу в списке лучших игроков всех времен, они, возможно, провалили свою миссию», – заявил Пирс.
Как же вы надоели отличные команды унижать, что бы Краба макнуть. Стыд
Всё закономерно. Никогда не понимал, откуда у кого то такие ожидание(в том числе и у Краба, который эту ерунду на радостях ляпнул)
Ну а выиграли два или три.) Невелика разница.
Сравнение Боша с Вучевичем просто смешно. Бош был оллстаром с третьего сезона в лиге и до конца карьеры. на момент прихода в Хит - пятикратным оллстаром. И это не нынешняя игра с одним большим, где не из кого выбирать фронткорт на АСГ, там в конкурентах топы были. Человек в олл-НБА попадал из Торонто, какой нафиг Вучевич?
Опять у Пирса понос речи...
Бтв ни кто Рондо звездой в 2008 не считал. Хотя часто тут вижу гениев, кто Паркера в САС в 2003 считает, так что может и тут такие будут
Ну а мне вообще ерунду написал зачем то про 2008, хотя Рондо, в контексте Рашида, только в 2010 актуален
Я , к слову, не писал ни слова про личные достижения. Но что у Вуевича, в рамках главной звезды, что у Криса, в рамках главной звезды, было ровна два выхода в пост сезон с 0 шансов на проход в второй раунд.
Ну и последнее. Бош, действительно, попал единожды в 2 алл нба. Ладно, ровно на одну пятерку лучше Вучевича. Был не прав, что их сравнил
К чему тут вообще 2008, если Рашид был в 10, когда Рондо, официально, стал звездой. Что вообще за странная претензия по итогу?