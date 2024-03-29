Пол Пирс: «Хит» с Леброном должны были выиграть три или четыре титула»

Теги Пол Пирс Леброн Джеймс Майами НБА Баскетбол

Пол Пирс оценил выступление Леброна Джеймса и суперкоманды «Хит».

По мнению экс-игрока «Селтикс», «Хит» не смогли реализовать свой потенциал и этот период карьеры Джеймса сложно назвать успешным.

«Они должны были выиграть три или четыре титула. Как там говорил сам Леброн? «Не четыре, не пять, не шесть…» Мне казалось, что они и правда могут осуществить это. Мы [«Селтикс»] были старше, ни у кого тогда больше не было Большого трио. У всех было только две звезды, поэтому я думал, что они заберут три или четыре титула.

Исходя из того, как вы оцениваете Леброна и Уэйда, и какое место вы отводите Бошу в списке лучших игроков всех времен, они, возможно, провалили свою миссию», – заявил Пирс.

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35 комментариев
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Ответ Rodbert
Так они все там небросковые были и только благодаря гению Спо и таланту Леброна еле как наковыряли парочку титулов.
Рэй аллен курит в стрронке
+10
0
+10
Ответ RayAllen20
там травма гарнета была, так бы взяли.
Да, в 2009. А в 2010 травма Перка в 6 игре Финала
+9
0
+9
Ответ Mikael Rikhard
чок Леброна во все времена. именно тогда и стало понятно, что он никакой не король и не избранный. разгром от старпёров САС был очень красивым
Интересно, кто нибудь вообще начнёт гуглить. Старше Уэйда, из игроков Сперс, был только Данкан и Ману. И ладно, Тим действительно в почётном возрасте и был одним из(а на самом деле самым) важным игроком тех Шпор, но Джинобили был 8 по минутам в финале(отбегал в 36 меньше, чем, судя по всему не старпер, Аллен в 38)

Как же вы надоели отличные команды унижать, что бы Краба макнуть. Стыд
+14
-6
+8
Ответ Daff Rogers
Вы тоже должны были
там травма гарнета была, так бы взяли.
+7
-1
+6
Ответ ты не прав
Должны были брать в 2011, не должны были в 2013 Всё закономерно. Никогда не понимал, откуда у кого то такие ожидание(в том числе и у Краба, который эту ерунду на радостях ляпнул)
Если смотреть из 2024 - это выглядит действительно странно. Из 2011 ожидания 3 или 4 гаек смотрелись вполне реалистично. Трех звезд такого уровня не было ни у кого в лиге.
+7
-1
+6
Должны были брать в 2011, не должны были в 2013

Всё закономерно. Никогда не понимал, откуда у кого то такие ожидание(в том числе и у Краба, который эту ерунду на радостях ляпнул)
+8
-4
+4
Ответ MetaPeaceWorld
Пирс как всегда накидывает какую то шелуху...У самого за 15 лет в Селтикс вообще один титул и вообще за всю карьеру он ОДИН. Ах да, с ним играли только 2 звезды - Кей Джи и Рэй ? Ага...ну, ну. Рашид, Антуан Уокер - это прям первые, кто навскидку приходят на ум. Ну, видимо, это так бол-бои
Рашид - это которому 35 лет было, когда он играл в Селтикс, который перестал попадать трехи и после Бостона фактически закончил карьеру?))) Еще блин Шака назовите)
+4
-1
+3
Сперс с Каваем тоже 3-4 могли брать))
+3
0
+3
Гсв не смогли даже три пит а у них лучшая команда поколения
+4
-1
+3
Пирс как всегда накидывает какую то шелуху...У самого за 15 лет в Селтикс вообще один титул и вообще за всю карьеру он ОДИН. Ах да, с ним играли только 2 звезды - Кей Джи и Рэй ? Ага...ну, ну. Рашид, Антуан Уокер - это прям первые, кто навскидку приходят на ум. Ну, видимо, это так бол-бои
+6
-3
+3
Пол Пирс: «Хит» с Леброном должны были выиграть три или четыре титула».
Ну а выиграли два или три.) Невелика разница.
+3
0
+3
Ответ ты не прав
Там такой шлак был помимо трех звёзд в 2011, что все понимали. А хайп машина и буки вон и из Санс фаворитов сделали, имена цепляют людей.
Ну у Санс эти звезды хуже сочетаются (нет большого ни одного), и играют они мало - Бил вон почти полсезона пропустил. Ну и главное - они и близко звезды не такого уровня звезды. В 10 году Брон был МВП, они в Уэйдом были в первой пятерке Олл-НБА, Бош был постоянным олл-старом. Это примерно как сейчас объединить Йокича, Дончича и какого-нибудь Пола Джорджа или Джейлена Брауна. И представить, что больше никто не объединялся - то есть нет никаких Клипперсов с 4 будущими ХОФами. Да такой команде бы следующие 3 гайки до начала сезона надели.
+3
0
+3
Вы тоже должны были
+8
-5
+3
Ответ ты не прав
Вот именно, если объединить Дончича и Йокича, то у всех будут вопросы как они поделят мяч. Ну и Бош ни в какой вселенной не был Джорджем или Брауном. У него командные достижения в Торонто на уровне Вучивича в Орландо. Маями, конечно, выглядели перспективнее нынешнего Финикса, но большинство понимали, что у команды огромные проблемы с составом. Не помню кто, но помню прекрасное сравнение , что Шоу Тайм , не смотря на Уорти, Мэджика и Карима, не смогли бы быть легендами без Скотта и Купера. У Маями не то что их, вообще адекватных ролевиков не было(четвертый игрок в составе Маями - это признанный травокур)
Да, у всех были вопросы, как Брон и Уэйд поделят мяч. В итоге ничего, нормально поделили.

Сравнение Боша с Вучевичем просто смешно. Бош был оллстаром с третьего сезона в лиге и до конца карьеры. на момент прихода в Хит - пятикратным оллстаром. И это не нынешняя игра с одним большим, где не из кого выбирать фронткорт на АСГ, там в конкурентах топы были. Человек в олл-НБА попадал из Торонто, какой нафиг Вучевич?
+3
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+2
Ответ алексей батькович
Гсв не смогли даже три пит а у них лучшая команда поколения
У ГСВ серьезные травмы получили Томпсон и Дюрант.
+6
-4
+2
Ответ RayAllen20
Рэй аллен курит в стрронке
частично согласен, но и пришел он на последние пару сезонов, а без него полный швал был
+2
0
+2
Так они все там небросковые были и только благодаря гению Спо и таланту Леброна еле как наковыряли парочку титулов.
+5
-3
+2
Ответ RayAllen20
там травма гарнета была, так бы взяли.
Не думаю:) Лейкерс были сильны игрой , составом , духом:) Коби в самом начале сезона сказал, что я возьму титул, жду Бостон в финале😂 Бостону не хватило бы сил на главный финал, Леброн потрепал бы их!
+1
0
+1
Пришла весна в Замоскворечье,
Опять у Пирса понос речи...
+3
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Ответ Григорий Ефимов
Рондо в год чемпионства был второгодкой, первый раз на МВЗ попал только в 10 году. Звездой он стал когда Большое трио уже шло по нисходящей
Ну, очевидно, если чел приплетая Уолкера, то речь про всю карьеру. Хотя и так чел про всю карьеру писал.

Бтв ни кто Рондо звездой в 2008 не считал. Хотя часто тут вижу гениев, кто Паркера в САС в 2003 считает, так что может и тут такие будут
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Ответ Григорий Ефимов
Ну так в 10 году они проиграли в 7 игре финала после травмы основного центра. Были в шаге от второго титула. Просто у человека претензия к Пирсу, что он мол играл с суперигроками и все просрал. Хотя по факту у него было 3 года, когда были действительно крутые партнеры. По итогам этих трех лет чемпионство и финал с 7 матчами, еще один год испортила травма КГ. Может зацепили бы еще один финал, но тут собрались Хиты и старички не потянули. ИМХО тупая претензия к Пирсу, они выжали из своего чемпионского окна практически максимум.
У Пирса, объективно, были хорошие партнеры, но он взял всего один титул. Об этом спич. Если убрать Пирса и Кида из их составов, был ли состав Бостона хуже Нетс? нет. Был ли состав Кливленда, без Леброна, хуже состава Бостона, без пирса, до большого трио? нет. И так далее. Я , конечно, может быть додумываю, но пассаж был в этом. Пирс просто хуже , чем более талантливые игроки. Это факт. Но я , например, не считаю, что если ты более бездарный, то не можешь критиковать. Кто то так не думает, ладно. Ты автору поста не на то отвечаешь, очевидно.

Ну а мне вообще ерунду написал зачем то про 2008, хотя Рондо, в контексте Рашида, только в 2010 актуален
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Ответ Григорий Ефимов
Да, у всех были вопросы, как Брон и Уэйд поделят мяч. В итоге ничего, нормально поделили. Сравнение Боша с Вучевичем просто смешно. Бош был оллстаром с третьего сезона в лиге и до конца карьеры. на момент прихода в Хит - пятикратным оллстаром. И это не нынешняя игра с одним большим, где не из кого выбирать фронткорт на АСГ, там в конкурентах топы были. Человек в олл-НБА попадал из Торонто, какой нафиг Вучевич?
Боюсь спросить, с кем это Бош конкурировал на Алл-стар за большого на Востоке. Списочек, пожалуйста.

Я , к слову, не писал ни слова про личные достижения. Но что у Вуевича, в рамках главной звезды, что у Криса, в рамках главной звезды, было ровна два выхода в пост сезон с 0 шансов на проход в второй раунд.

Ну и последнее. Бош, действительно, попал единожды в 2 алл нба. Ладно, ровно на одну пятерку лучше Вучевича. Был не прав, что их сравнил
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Ответ Analjinn
Во всех финалах кроме 2011 (а та команда тоже была хороша) Леброн был андердогом. Ага - и САС и ГСВ обыгрывать должны были, ну-ну.
То есть те Хит были хуже, чем Тандер с юнцами? Или ЛАЛ в 20 были хуже, чем Хит?
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Ответ Chpokersoon
То есть те Хит были хуже, чем Тандер с юнцами? Или ЛАЛ в 20 были хуже, чем Хит?
Про последний не в курсе, а против оклы да — по букам.
0
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Ответ ты не прав
Да ладно, замените Рашида на Рондо. Все верно человек написал по сути
Рондо в год чемпионства был второгодкой, первый раз на МВЗ попал только в 10 году. Звездой он стал когда Большое трио уже шло по нисходящей
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Ответ Григорий Ефимов
Рондо в год чемпионства был второгодкой, первый раз на МВЗ попал только в 10 году. Звездой он стал когда Большое трио уже шло по нисходящей
Бтв только щас понял.

К чему тут вообще 2008, если Рашид был в 10, когда Рондо, официально, стал звездой. Что вообще за странная претензия по итогу?
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Ответ ты не прав
Бтв только щас понял. К чему тут вообще 2008, если Рашид был в 10, когда Рондо, официально, стал звездой. Что вообще за странная претензия по итогу?
Ну так в 10 году они проиграли в 7 игре финала после травмы основного центра. Были в шаге от второго титула. Просто у человека претензия к Пирсу, что он мол играл с суперигроками и все просрал. Хотя по факту у него было 3 года, когда были действительно крутые партнеры. По итогам этих трех лет чемпионство и финал с 7 матчами, еще один год испортила травма КГ. Может зацепили бы еще один финал, но тут собрались Хиты и старички не потянули. ИМХО тупая претензия к Пирсу, они выжали из своего чемпионского окна практически максимум.
+2
-2
0
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