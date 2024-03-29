Пол Пирс: «Хит» с Леброном должны были выиграть три или четыре титула».

Пол Пирс оценил выступление Леброна Джеймса и суперкоманды «Хит».

По мнению экс-игрока «Селтикс», «Хит» не смогли реализовать свой потенциал и этот период карьеры сложно назвать успешным.

«Они должны были выиграть три или четыре титула. Как там говорил сам Леброн? «Не четыре, не пять, не шесть…» Мне казалось, что они и правда могут осуществить это. Мы [«Селтикс»] были старше, ни у кого тогда больше не было Большого трио. У всех было только две звезды, поэтому я думал, что они заберут три или четыре титула.

Исходя из того, как вы оцениваете Леброна и Уэйда, и какое место вы отводите Бошу в списке лучших игроков всех времен, они, возможно, провалили свою миссию», – заявил .