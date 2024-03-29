Брайан Уиндхорст: «Думаю, что Пол Джордж подпишет продление с «Клипперс»

Теги возможные переходы Клипперс Филадельфия НБА Пол Джордж Кавай Ленард Тобайас Харрис Бадди Хилд Брайан Уиндхорст Баскетбол

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст прокомментировал положение Пола Джорджа.

«Спустя три месяца после продления Кавая Ленарда не появилось никакой информации по ситуации с Полом Джорджем. Гуляют слухи, что переговоры на данный момент не состоялись. Не находятся в острой фазе, а просто не происходят.

Пол Джордж может продлить свой контракт до 30 июня. 30 июня он может воспользоваться опцией, взять последний год по своему нынешнему контракту и продолжить переговоры в следующем сезоне. Или выйти на рынок свободных агентов. Несколько команд обладают свободным местом для его контракта. Если «Филадельфия» распрощается со своими свободными агентами – Тобайасом Харрисом, Бадди Хилдом – у них будет возможность побороться за Пола Джорджа.

Источники в лиге предполагают, что Джордж хочет остаться в «Клипперс». Это создает сложности для команд, которым придется освобождать место просто для того, чтобы включиться в гонку за игрока.

Мое мнение, основанное на имеющейся у меня информации, состоит в том, что Джордж подпишет продление с «Клипперс». Это может быть не полная максималка, но больше, чем клуб предлагает на данный момент», – заключил Уиндхорст.

Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж провел провел 66 матчей в сезоне-2023/24, набирая 22,5 очка, 5,3 подбора и 3,6 передачи при 47% реализации бросков с игры и 40,9% трехочковых.

В следующем сезоне он заработает 48,7 миллионов долларов.

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3 комментария
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думаю, что продолжит...этот сезон будет ключевым для перспектив чемпионства Клипперс...
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Ответ Analjinn
Перспектив чего? Ахах.
посмотрим...
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