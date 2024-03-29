Брайан Уиндхорст: «Думаю, что Пол Джордж подпишет продление с «Клипперс»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст прокомментировал положение Пола Джорджа.

«Спустя три месяца после продления не появилось никакой информации по ситуации с . Гуляют слухи, что переговоры на данный момент не состоялись. Не находятся в острой фазе, а просто не происходят.

Пол Джордж может продлить свой контракт до 30 июня. 30 июня он может воспользоваться опцией, взять последний год по своему нынешнему контракту и продолжить переговоры в следующем сезоне. Или выйти на рынок свободных агентов. Несколько команд обладают свободным местом для его контракта. Если «Филадельфия» распрощается со своими свободными агентами – Тобайасом Харрисом, Бадди Хилдом – у них будет возможность побороться за Пола Джорджа.

Источники в лиге предполагают, что Джордж хочет остаться в «Клипперс». Это создает сложности для команд, которым придется освобождать место просто для того, чтобы включиться в гонку за игрока.

Мое мнение, основанное на имеющейся у меня информации, состоит в том, что Джордж подпишет продление с «Клипперс». Это может быть не полная максималка, но больше, чем клуб предлагает на данный момент», – заключил Уиндхорст.

Звездный форвард « » Пол Джордж провел провел 66 матчей в сезоне-2023/24, набирая 22,5 очка, 5,3 подбора и 3,6 передачи при 47% реализации бросков с игры и 40,9% трехочковых.

В следующем сезоне он заработает 48,7 миллионов долларов.