Зайон Уильямсон о защите против Лилларда: «Отдаю должное Херберту Джонсу»

Зайон Уильямсон похвалил Херберта Джонса за игру в защите.

Звездный игрок «Нового Орлеана» после победы над « » (107:100) заявил, что удачная защита против в концовке оказалась возможной благодаря его одноклубнику .

«Я должен отдать должное Хербу за все это. Дэйм повел мяч, а Херб такой: «Давай накроем его». Я повернулся в сторону скамейки и спросил у тренера, но то, как он сказал это, не оставляло выбора. «Мы накрываем его», – заявил .