Зайон Уильямсон о защите против Лилларда: «Отдаю должное Херберту Джонсу»
Зайон Уильямсон похвалил Херберта Джонса за игру в защите.
Звездный игрок «Нового Орлеана» после победы над «Милуоки» (107:100) заявил, что удачная защита против Дэмиана Лилларда в концовке оказалась возможной благодаря его одноклубнику Херберту Джонсу.
«Я должен отдать должное Хербу за все это. Дэйм повел мяч, а Херб такой: «Давай накроем его». Я повернулся в сторону скамейки и спросил у тренера, но то, как он сказал это, не оставляло выбора. «Мы накрываем его», – заявил Уильямсон.