Зайон Уильямсон о защите против Лилларда: «Отдаю должное Херберту Джонсу»

Теги Милуоки Новый Орлеан НБА Дэмиан Лиллард Зайон Уильямсон Херберт Джонс Баскетбол

Зайон Уильямсон похвалил Херберта Джонса за игру в защите.

Звездный игрок «Нового Орлеана» после победы над «Милуоки» (107:100) заявил, что удачная защита против Дэмиана Лилларда в концовке оказалась возможной благодаря его одноклубнику Херберту Джонсу.

«Я должен отдать должное Хербу за все это. Дэйм повел мяч, а Херб такой: «Давай накроем его». Я повернулся в сторону скамейки и спросил у тренера, но то, как он сказал это, не оставляло выбора. «Мы накрываем его», – заявил Уильямсон.

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1 комментарий
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Херб отлично играет в этом сезоне, надеюсь попадёт в первую защитную сборную
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