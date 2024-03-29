Экс-игрок G-лиги НБА Ченс Команч не признал себя виновным в похищении и убийстве женщины

Теги происшествия НБА G-лига Ченс Команч Баскетбол

Экс-игрок G-лиги НБА предстал перед судом по обвинению в убийстве.

27-летний экс-центровой G-лиги НБА Ченс Команч и 19-летняя Сакари Харнден в декабре 2023 года были арестованы агентами ФБР в связи с исчезновением 23-летней Марайны Роджерс, фельдшера из Вашингтона, которая позже была найдена мертвой.

Команч сообщил властям, что задушил Роджерс кабелем HDMI, а Харнден в этот момент душила ее руками.

Однако и Команч и Харнден в четверг не признали себя виновными по всем четырем предъявленным им обвинениям:

– убийство с применением смертоносного оружия
– заговор с целью совершения убийства
– похищение людей первой степени с применением смертоносного оружия
– заговор с целью похищения человека.

Судебные слушания были отложены, поскольку окружная прокуратура решала, добиваться ли смертной казни по данному делу. В итоге было принято решение оказаться от данного варианта.

Оба обвиняемых вернутся в суд 3 апреля.

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1 комментарий
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«И вообще там был DisplayPort», — добавил Команч
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