Домантас Сабонис оформил 54-й дабл-дабл подряд. Это лучший результат после слияния НБА и АBA в сезоне-76/77
Домантас Сабонис оформил 54-й дабл-дабл подряд.
Это самая продолжительная серия после слияния НБА и АBA в сезоне-76/77 (у Кевина Лава 53 игры подряд). Общий рекорд принадлежит легендарному Уилту Чемберлену (227).
В матче с «Филадельфией» (108:96) бигмен «Сакраменто» набрал 11 очков, 13 подборов и 10 передач.
Трипл-дабл стал для Сабониса 25-м в сезоне, он лидирует в лиге по этому показателю. Литовец стал пятым в истории НБА, кто оформил как минимум 25 трипл-даблов за сезон (ранее Оскар Робертсон, Чемберлен, Расселл Уэстбрук и Никола Йокич).