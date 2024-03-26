Домантас Сабонис оформил 54-й дабл-дабл подряд. Это лучший результат после слияния НБА и АBA в сезоне-76/77

Теги Филадельфия Сакраменто НБА Баскетбол - видео Кевин Лав Домантас Сабонис Баскетбол

Домантас Сабонис оформил 54-й дабл-дабл подряд.

Это самая продолжительная серия после слияния НБА и АBA в сезоне-76/77 (у Кевина Лава 53 игры подряд). Общий рекорд принадлежит легендарному Уилту Чемберлену (227).

В матче с «Филадельфией» (108:96) бигмен «Сакраменто» набрал 11 очков, 13 подборов и 10 передач.

Трипл-дабл стал для Сабониса 25-м в сезоне, он лидирует в лиге по этому показателю. Литовец стал пятым в истории НБА, кто оформил как минимум 25 трипл-даблов за сезон (ранее Оскар Робертсон, Чемберлен, Расселл Уэстбрук и Никола Йокич).

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1 комментарий
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Ещё и очередной трипл,просто машина,отец может гордиться!
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