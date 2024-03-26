Домантас Сабонис оформил 54-й дабл-дабл подряд. Это лучший результат после слияния НБА и АBA в сезоне-76/77

Домантас Сабонис оформил 54-й дабл-дабл подряд.

Это самая продолжительная серия после слияния НБА и АBA в сезоне-76/77 (у 53 игры подряд). Общий рекорд принадлежит легендарному Уилту Чемберлену (227).

В матче с «Филадельфией» (108:96) бигмен « » набрал 11 очков, 13 подборов и 10 передач.

Трипл-дабл стал для 25-м в сезоне, он лидирует в лиге по этому показателю. Литовец стал пятым в истории , кто оформил как минимум 25 трипл-даблов за сезон (ранее Оскар Робертсон, Чемберлен, Расселл Уэстбрук и Никола Йокич).