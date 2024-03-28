Руи Хатимура о Мемфисе: «Что скрывать, не большой поклонник города»

Руи Хатимура набрал 32 очка и 10 подборов в победной игре против «Гриззлис».

Журналист напомнил форварду « » об удачном выступлении в в первом раунде плей-офф прошлого года.

«Что скрывать, не большой поклонник этого города», – посмеялся Хатимура.

«Лейкерс» предстоит еще одна гостевая встреча с «Гриззлис» в рамках этого регулярного чемпионата 12 апреля.

Матч с «Мемфисом» закончился со счетом 136:124 и стал пятой победой клуба из Лос-Анджелеса подряд.

Форвард уточнил, что потребуется, чтобы продлить серию.

«Держаться вместе. Разговаривать. Практически все упирается в коммуникации внутри команды и в доверие друг к другу», – заключил .