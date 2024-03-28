Руи Хатимура о Мемфисе: «Что скрывать, не большой поклонник города»

Теги Лейкерс Мемфис НБА Руи Хатимура Баскетбол

Руи Хатимура набрал 32 очка и 10 подборов в победной игре против «Гриззлис».

Журналист напомнил форварду «Лейкерс» об удачном выступлении в Мемфисе в первом раунде плей-офф прошлого года.

«Что скрывать, не большой поклонник этого города», – посмеялся Хатимура.

«Лейкерс» предстоит еще одна гостевая встреча с «Гриззлис» в рамках этого регулярного чемпионата 12 апреля.

Матч с «Мемфисом» закончился со счетом 136:124 и стал пятой победой клуба из Лос-Анджелеса подряд.

Форвард уточнил, что потребуется, чтобы продлить серию.

«Держаться вместе. Разговаривать. Практически все упирается в коммуникации внутри команды и в доверие друг к другу», – заключил Хатимура.

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3 комментария
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Ответ kolyan#15
Не верю, что ЛАЛ что-то светит в плове. 1-4, в лучшем случае.
Смотря с кем играть
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Ответ kolyan#15
Не верю, что ЛАЛ что-то светит в плове. 1-4, в лучшем случае.
Колёк, когда они заберут пару серий, заглядывай в эту ветку. Я тоже буду здесь, чтобы напомнить тебе, сколь ты был недальновиден насчёт этой команды!
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