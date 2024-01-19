Энтони Эдвардс: «До тех пор, пока Наз Рид продолжить сохранять эту уверенность, «Миннесота» будет непобедима»

Энтони Эдвардс назвал Наза Рида ключевым игроком для «Миннесоты».

Защитник «Вулвз» поделился мнением о центровом во время интервью.

: Расскажи о роли , мне нравится этот парень.

: Мне тоже. Он очень многое для нас значит. Считаю Наза Х-фактором этой команды. Всякий раз, когда он привносит это в игру, мы побеждаем... До тех пор, пока Наз Рид продолжить сохранять эту уверенность на высоком уровне, «Миннесота» будет непобедима!

В четверг « » справилась с «Мемфисом» (118:103), Рид набрал 20 очков, 3 подбора и 2 перехвата со скамейки.