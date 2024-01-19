Энтони Эдвардс: «До тех пор, пока Наз Рид продолжить сохранять эту уверенность, «Миннесота» будет непобедима»

Теги Миннесота НБА Чарльз Баркли Наз Рид Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс назвал Наза Рида ключевым игроком для «Миннесоты».

Защитник «Вулвз» поделился мнением о центровом во время интервью.

Чарльз Баркли: Расскажи о роли Наза Рида, мне нравится этот парень.

Эдвардс: Мне тоже. Он очень многое для нас значит. Считаю Наза Х-фактором этой команды. Всякий раз, когда он привносит это в игру, мы побеждаем... До тех пор, пока Наз Рид продолжить сохранять эту уверенность на высоком уровне, «Миннесота» будет непобедима! 

В четверг «Миннесота» справилась с «Мемфисом» (118:103), Рид набрал 20 очков, 3 подбора и 2 перехвата со скамейки.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
почему-то мало кто его упоминает как претендента на лучшего 6-го
+7
-1
+6
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий