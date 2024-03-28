Стеф Карри об удалении Дрэймонда Грина: «Все необходимое, чтобы он был на площадке и мог играть, должно быть сделано»

Теги Голден Стэйт Орландо НБА Стефен Карри Дрэймонд Грин Баскетбол

Стеф Карри эмоционально отреагировал на удаление Дрэймонда Грина.

Форвард «Голден Стэйт» получил два технических фола за споры с арбитром за 8:24 до конца первой четверти. 

«Мы нуждаемся в нем. Он это знает. Мы все это знаем. Все необходимое, чтобы он был на площадке и мог играть, должно быть сделано. Особенно на этом этапе сезона.

Все произошло в начале матча, но я горжусь тем, как все остальные, кто выходил играть, приняли этот вызов.

Мы знаем, как важна эта часть сезона. Необходимость поймать ритм. Обезопасить наши позиции. Мы все переживаем, мы все относимся к игре со страстью. Отдаем себя. Отсюда эмоции», – объяснил Карри свою острую реакцию на удаление Грина  в послематчевом интервью.

«Голден Стэйт» одержал победу со счетом 101:93.

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20 комментариев
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Даже супер спокойного Стефа уже задолбал Грин, ведет себя как зеленый игрок из G-лиги!
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за 9 минут до конца первой четверти - это что еще за оборот такой? :)))
не проще ли написать "спустя 3 минуты после начало игры"?
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+27
Теперь понятно почему Карри после 3-х очкового попадания в концовке и показанного жесть спокойной ночи , взял и сильно ударил ногой по ряду сидений.
Видно задолбал его Грин
+18
-2
+16
Ответ Антон Нестеренко
Было это удаление кстати? Нет. Выиграли? К счастью, да. Приятно, что Дреймонда может заменять Муди - игрок помоложе, подешевле (пока что) и способный набирать очки. Но Муди сейчас нужно больше игрового времени. Учиться. Нахватать три фола на старте было определенно лишним.
даже Керр подтвердил что удаление заслуженное, но фанаты гсв на спортсе не согласятся
+8
-2
+6
Ответ Ruslan Ruslan
даже Керр подтвердил что удаление заслуженное, но фанаты гсв на спортсе не согласятся
Почему? Удаление заслуженное, не согласился с фолом - полез спорить - технарь - продолжил спорить - второй технарь. Это по делу.
А вот с фолом, из-за которого все завертелось - я тож не согласен. Там вообще как-то было чувство, что Орландо тащат судьи. 5-1 по фолам было при том, что технари Грина не считались. И не грубая игра от ГСВ была, примерно равный баскет показывали по защите.
+6
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Я фан гсв но реально Грин должен помогать а не ухудшать ситуацию. Как правило если игра твоя про села то вылазит язык и эмоции. Грин в игре реально просел из под кольца последнее время не попадает. Вот и результат. Надо Грину в игре добавить и быть востребованным
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После нового контракта подписанного прошлым летом он чот совсем полетел кукухой :
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мне кажется грин перед сезоном кому-то проспорил, что получит больше всех технарей и удалений в лиге за сезон
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Ответ Дядя Санжар
Мне кажется в последнее время Грин создает не нужную нервозную обстановку в команде, когда он был в прайме был намного холоднокровнее...))
Он всегда был таким. Просто сейчас ГСВ не на вершине и испытывает проблемы, поэтому его минусы сразу бросаются в глаза.
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Ответ Kudim41
Теперь понятно почему Карри после 3-х очкового попадания в концовке и показанного жесть спокойной ночи , взял и сильно ударил ногой по ряду сидений. Видно задолбал его Грин
На тысячу процентов уверен в этом. Грин снова нагадил команде
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0
+1
Мне кажется в последнее время Грин создает не нужную нервозную обстановку в команде, когда он был в прайме был намного холоднокровнее...))
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Голден Стей победило благодаря двух техническим и удалением Грина)
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Дреймонду надо как-то самому понять, что так действовать сейчас не приемлемо. Особенно когда Хьюстон разогнался. Решающие игры идут.
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Ответ Антон Нестеренко
Почему? Удаление заслуженное, не согласился с фолом - полез спорить - технарь - продолжил спорить - второй технарь. Это по делу. А вот с фолом, из-за которого все завертелось - я тож не согласен. Там вообще как-то было чувство, что Орландо тащат судьи. 5-1 по фолам было при том, что технари Грина не считались. И не грубая игра от ГСВ была, примерно равный баскет показывали по защите.
Поддерживаю адекватное мнение. Банкеро сам завалился перед Грином, судьи спасли. Затем Банкеро в проходе оттолкнул Уиггинса, забил и опять подарок - фол защитнику. Понимаю реакцию Грина, не оправдываю. Вступился за товарища, хотел сразу пресечь, пусть и домашние, но где-то надуманные свистки. На технарь железно наработал. Но судья психанул и влепил второй технарь. И смотрели мы тягомотину 4 четверти, пока Стеф не зарешал.
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Ответ totocash
мне кажется грин перед сезоном кому-то проспорил, что получит больше всех технарей и удалений в лиге за сезон
Наверно хочет побить рекорд Рашида Уоллеса
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