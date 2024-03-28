Стеф Карри об удалении Дрэймонда Грина: «Все необходимое, чтобы он был на площадке и мог играть, должно быть сделано»
Стеф Карри эмоционально отреагировал на удаление Дрэймонда Грина.
Форвард «Голден Стэйт» получил два технических фола за споры с арбитром за 8:24 до конца первой четверти.
«Мы нуждаемся в нем. Он это знает. Мы все это знаем. Все необходимое, чтобы он был на площадке и мог играть, должно быть сделано. Особенно на этом этапе сезона.
Все произошло в начале матча, но я горжусь тем, как все остальные, кто выходил играть, приняли этот вызов.
Мы знаем, как важна эта часть сезона. Необходимость поймать ритм. Обезопасить наши позиции. Мы все переживаем, мы все относимся к игре со страстью. Отдаем себя. Отсюда эмоции», – объяснил Карри свою острую реакцию на удаление Грина в послематчевом интервью.
«Голден Стэйт» одержал победу со счетом 101:93.
не проще ли написать "спустя 3 минуты после начало игры"?
Видно задолбал его Грин
А вот с фолом, из-за которого все завертелось - я тож не согласен. Там вообще как-то было чувство, что Орландо тащат судьи. 5-1 по фолам было при том, что технари Грина не считались. И не грубая игра от ГСВ была, примерно равный баскет показывали по защите.