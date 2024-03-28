Келли Убре в адрес судей: «Ты сучка, ты сучка, ты сучка, твоя мама сучка»

Келли Убре был взбешен незамеченным фолом в защите у «Клипперс».

Ошибка арбитров на последних секундах матча принесла «Филадельфии» поражение со счетом 107:108.

Защитник «Сиксерс» , на котором были нарушены правила, выразил недовольство в адрес судей: «Ты сучка, ты сучка, ты сучка, твоя мама сучка».

После матча Убре принес извинения.

«Это была очень напряженная игра. Мы не идеальны. Судьи не идеальны. Я хочу извиниться за то, что потерял контроль. Я стараюсь работать над этим каждый день», – заявил защитник.