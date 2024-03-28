Келли Убре в адрес судей: «Ты сучка, ты сучка, ты сучка, твоя мама сучка»
Келли Убре был взбешен незамеченным фолом в защите у «Клипперс».
Ошибка арбитров на последних секундах матча принесла «Филадельфии» поражение со счетом 107:108.
Защитник «Сиксерс» Келли Убре, на котором были нарушены правила, выразил недовольство в адрес судей: «Ты сучка, ты сучка, ты сучка, твоя мама сучка».
После матча Убре принес извинения.
«Это была очень напряженная игра. Мы не идеальны. Судьи не идеальны. Я хочу извиниться за то, что потерял контроль. Я стараюсь работать над этим каждый день», – заявил защитник.
Я думаю в России не меньше этим занимаются
А я барон Де Бражелóн!”
Так в современное время должно звучать.
Национальная культура была и есть в деревне. Деревня везде переезжает в город и вымирает. Но популистки ориентированным властям очень удобно апеллировать к такой вот ментальной деревне, ради сохранения этой самой власти и ее привлегий. Вот и выходят потом такие как вы с конвейера пропаганды и патриотического "образования" и выдают: "Мы никогда не поймём их". Вы не поймете, ваши дети поймут. Главное вам не дать мир уничтожить, чтобы детям было где жить.
можно сказать поделился своим мнением