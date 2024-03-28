Келли Убре в адрес судей: «Ты сучка, ты сучка, ты сучка, твоя мама сучка»

Теги Клипперс Филадельфия НБА Баскетбол - видео Келли Убре Баскетбол

Келли Убре был взбешен незамеченным фолом в защите у «Клипперс».

Ошибка арбитров на последних секундах матча принесла «Филадельфии» поражение со счетом 107:108.

Защитник «Сиксерс» Келли Убре, на котором были нарушены правила, выразил недовольство в адрес судей: «Ты сучка, ты сучка, ты сучка, твоя мама сучка».

После матча Убре принес извинения.

«Это была очень напряженная игра. Мы не идеальны. Судьи не идеальны. Я хочу извиниться за то, что потерял контроль. Я стараюсь работать над этим каждый день», – заявил защитник.

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44 комментария
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-10к, -10к, -10к и 25 штук с мамки Келли
+68
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+66
Это залет конечно ) может и 100к влетит
+26
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+26
Наложите бит и будет трэк современного рэпера)
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"ты тучка, тучка, тучка, ты вовсе не судья.."
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
“Ты г//дон и ты г//дон, А я барон Де Бражелóн!”
виконт
+25
-1
+24
Ответ kupezz
Никогда не понимал этой их повседневной культуры шутить или оскорблять упоминая маму или родственников. Интересно, как наши соотечественники, живущие на западе реагируют при общении на такие высказывания в адрес матери.P.S. На месте судьи после такого оскорбления я бы этому угольку все лицо обглодал.
Это чё такой тонкий сарказм?
Я думаю в России не меньше этим занимаются
+21
-3
+18
“Ты г//дон и ты г//дон,
А я барон Де Бражелóн!”
+17
-2
+15
"Лезть ко мне вздумал..."
+15
0
+15
Ответ nukewin
виконт
совсем уже люди классики не знают
+15
0
+15
Ответ JonJones
Это чё такой тонкий сарказм? Я думаю в России не меньше этим занимаются
Сколько его открытий ждет, когда зайдет в доту-2)
+10
-1
+9
Ответ kupezz
Никогда не понимал этой их повседневной культуры шутить или оскорблять упоминая маму или родственников. Интересно, как наши соотечественники, живущие на западе реагируют при общении на такие высказывания в адрес матери.P.S. На месте судьи после такого оскорбления я бы этому угольку все лицо обглодал.
Сукиииин сын не слышал оборота?))
+7
0
+7
Откройте форточку. На ветке душно
+7
-1
+6
Ответ kupezz
Никогда не понимал этой их повседневной культуры шутить или оскорблять упоминая маму или родственников. Интересно, как наши соотечественники, живущие на западе реагируют при общении на такие высказывания в адрес матери.P.S. На месте судьи после такого оскорбления я бы этому угольку все лицо обглодал.
а у нас как будто этого нет- м.а.т.ь т.в.о.ю-это что по твоему означает?
+5
0
+5
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
“Ты г//дон и ты г//дон, А я барон Де Бражелóн!”
... а я просто Джеймс Леброн!!"
Так в современное время должно звучать.
+5
0
+5
Ты сучка сучка сучка, а вовсе не медведь!
+5
0
+5
Ответ стиваркус картридж
Комментарий удален модератором
Надо с детства воспитывать такие качества в ребенке, потом уже поздно будет.
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+2
Ответ sonny91
а у нас как будто этого нет- м.а.т.ь т.в.о.ю-это что по твоему означает?
Это означает ударился ногой или жесткая ситуация и ляпнул не подумав, не придав смысла этому выражению, типа как слово паразит, которое вставляешь для связки слов. Только ребята по-опытнее понимают, что от такого слова(выражения) паразита нужно сразу избавляться, тем более не дай Бог ляпнуть при таких же опытных людях, которые могут за слова подтянуть. В случае с западниками, они это выражение или слова вставляют специально, не от боли или дискомфорта, а чтобы посмеяться. Сколько по ютубу шоу видел, где они сидят, смеются, вставляя предложение про мать чуть ли не в каждое выражение. Типа, пойду с мамкой твоей в комнату, твоя мамка такая жирная, твоя мамка ночью была не против и т.д. Не понимаю это чувство юмора, у нас ща конкретно такое можно без зубов и без носа остаться, никто из моих друзей и знакомых так никогда не высказывается, так как это дикость, это же чья то мать, а мать это святое и никакие шумки в её адрес недопустимы, тем более пахабные.
+9
-7
+2
Судья прадажаная, казёл ти !
+4
-2
+2
Ответ Грозовая Тень
Вообще он так чётко жестикулирует. Не получится отмазаться, что он обращался не к судье. Чем-то Жириновского напомнил
Он просто поздароваться с ними хотел
+1
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Ахахах, по делу все
+1
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+1
Ответ Radovan
я объехал полмира, жил в 4 странах. жители городов, что в России, что в Германии, что в Корее, что в Мексике, примерно одинаковые. они уже друг друга все понимают, потому что у них похожий образ жизни, похожие проблемы, отсюда похожие шутки, похожие фильмы. Они все стоят в пробках по дороге на работу, их всех бесит правительство не решающее социальные проблемы. Все ходят в супермаркеты и одинаковые продукты можно найти в холодильниках всего мира. Везде не хватает мест для детей в детском саду. везде есть похожие парки где люди ходят и ругаются, что грязно. Национальная культура была и есть в деревне. Деревня везде переезжает в город и вымирает. Но популистки ориентированным властям очень удобно апеллировать к такой вот ментальной деревне, ради сохранения этой самой власти и ее привлегий. Вот и выходят потом такие как вы с конвейера пропаганды и патриотического "образования" и выдают: "Мы никогда не поймём их". Вы не поймете, ваши дети поймут. Главное вам не дать мир уничтожить, чтобы детям было где жить.
Такие как мы недопускаем, чтобы как раз этот мир окончательно не скатился в трам-тарары и не погряз во всей этой западной повесточке. Таким как вы волю дай и по центру Москвы сразу же пройдёт марш дружелюбной радуги с мальчиками, переодетыми в девочек или кошечек. Наши дети нам спасибо скажут за воспитание, ваши дети вас засудят в старости.
+2
-1
+1
Ответ kupezz
Сарказм понятен, пусть живут как хотят, но не лезут со своей этой "правильной культурой" в Россию. Мы никогда не поймём их, а они нас ( как бы кто и не уверял из приехавших иностранцев, что они поняли состояние русской души), также как они и мы не можем или не хотим понять азиатскую, арабскую или африканскую культуру, законы или обычаи. Просто посыл в том, что если мы с иностранцем будем стоять и хорошо общаться, но при этом он решит в моменте сказать или пошутить что-нибудь про моих родственников, при этом после этого улыбаясь и даже не думая, что он этим задел моё личное, то он глубоко ошибается.
я объехал полмира, жил в 4 странах. жители городов, что в России, что в Германии, что в Корее, что в Мексике, примерно одинаковые. они уже друг друга все понимают, потому что у них похожий образ жизни, похожие проблемы, отсюда похожие шутки, похожие фильмы. Они все стоят в пробках по дороге на работу, их всех бесит правительство не решающее социальные проблемы. Все ходят в супермаркеты и одинаковые продукты можно найти в холодильниках всего мира. Везде не хватает мест для детей в детском саду. везде есть похожие парки где люди ходят и ругаются, что грязно.
Национальная культура была и есть в деревне. Деревня везде переезжает в город и вымирает. Но популистки ориентированным властям очень удобно апеллировать к такой вот ментальной деревне, ради сохранения этой самой власти и ее привлегий. Вот и выходят потом такие как вы с конвейера пропаганды и патриотического "образования" и выдают: "Мы никогда не поймём их". Вы не поймете, ваши дети поймут. Главное вам не дать мир уничтожить, чтобы детям было где жить.
+3
-2
+1
Вспомнилось https://youtu.be/8OqIWptswbs?si=_c4Bnj2uQPGJRjZX
+1
0
+1
Вообще он так чётко жестикулирует. Не получится отмазаться, что он обращался не к судье. Чем-то Жириновского напомнил
+1
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ну так-то он им довольно тактично высказал
можно сказать поделился своим мнением
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Ответ sonny91
у нас это ничего не значит а там ВСЕ))) это тоже самое как сейчас там принято говорить при обосновании 2х стандартов-ЭТО ДРУГОЕ!!!
Ударился ногой, кайфушкой или пальцем об кровать и вот тут начинаешь матом ругаться, при чем разным, что в голову всбредет, не думая о смысле. У иностранцев тоже такое слово на все случаи есть. Либо, представить про что я написал ранее, например иностранец так ударяется и сразу начинает говорить громко, кричать, что твоя мама такая жирная и т.д.) Все что они говорят, это обдуманно, они словом про маму, хотят больше задеть человека, но иностранец это пропустит мимо ушей, типа посмеётся, ну подумаешь, его знакомый, только что сейчас угарнул при других знакомых про его маму, ха-ха, как смешно. Нормальный же человек из любой страны не поймет такой шутки и сразу последует реакция, довольно болезненная для сказавшего грубость. Это не двойные стандарты, нет никакого закона, это всего лишь говорит о людях, что они не воспитанны и не привыкли отвечать за свои слова. Достаточно один раз в понятливой форме объяснить такому шутнику его ошибку и он эти темы про маму и родню будет обходить стороной за три километра. Имхо, может это и нормально у них, но лично для меня такие слова недопустимы.
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Ответ Chris "Birdman" Andersen
Это залет конечно ) может и 100к влетит
Как бы дисквалификацию не словил)
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Ответ sonny91
начинай писать книгу!
Подумаю над этим!
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Ответ Maturmalai
С корочками и потяжелее еще и не такими выражениями кидаются. И логикой при этом не заморачиваются. Как и твоими сказками да притчами.
Комментарий удален модератором
Ответ kupezz
Те кто с корочкой и с чем потяжелее такими выражениями кидаться не будут, так как люди с каким-никаким опытом, тем более на допросе или на улице, эти не логично. Ну а с чем тяжелее, по крайней мере мне не встречались такие люди, которые будут стоять с оружием или с костетом, угрожать и при этом говорить про маму. Там совершенно другие разговоры. У наших ментов есть мамы, у арестантов мама вообще святое. Так что если только конкретные беспредельщики или отморозки, которым что старушку обокрасть и убить, что ребенка обидеть. Такие люди есть везде. P.S. Я не бравирую, говоря, что за такие слова любой человек может ответить и все равно какой он шкаф или со связями, на любой лом, всегда найдется другой. Я не Рембо, но в случае такого конфликта, если даже физически не вывезу, то сделаю всё, чтобы нанести максимальный ущерб, сначала физический, а если будет мало, то и моральный.
С корочками и потяжелее еще и не такими выражениями кидаются. И логикой при этом не заморачиваются. Как и твоими сказками да притчами.
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