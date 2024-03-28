Ошибка арбитров на последних секундах встречи принесла победу «Клипперс» в матче с «Филадельфией»
«Клипперс» одержали победу над «Сиксерс» со счетом 108:107.
Арбитры не увидели фол в защите Пола Джорджа в последней атаке «Филадельфии».
НБА признала ошибку судей: «В последней атаке судьи интерпретировали эпизод как вертикальный прыжок защитника. В записи видно, что защитник Джордж отклонился влево при прыжке. В результате должен был быть зафиксирован фол».
Харден, максимально медленно и лениво идет к дуге с мячиком на прямых ногах.
в углу ПиДжи просто пешком без намека на открывание или заслона обходит людей и выходит на трешку.
что делают люди в темной форме рядом с ПиДжи? кто они? зачем они? просто как стадо баранов стоят в какой-то полупозиции, спокойно смотрят как один из лучших пулялок в лиге принимает мячик и спокойно кладет треху...
вот всегда скептически отношусь ко всяким пердящим комментаторам, которые говорят в НБА цирк, вот в Европе настоящий баскет. типа ребята, не гоните...
но тут блин, любая университетская команда из России отзащищалась бы лучше, что они вообще всей толпой то под кольцом стоят?