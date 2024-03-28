Ошибка арбитров на последних секундах встречи принесла победу «Клипперс» в матче с «Филадельфией»

Теги Клипперс Филадельфия НБА Баскетбол - видео Пол Джордж Баскетбол

«Клипперс» одержали победу над «Сиксерс» со счетом 108:107.

Арбитры не увидели фол в защите Пола Джорджа в последней атаке «Филадельфии». 

НБА признала ошибку судей: «В последней атаке судьи интерпретировали эпизод как вертикальный прыжок защитника. В записи видно, что защитник Джордж отклонился влево при прыжке. В результате должен был быть зафиксирован фол».

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
на этом видео просто посмотрите прям первую атаку.
Харден, максимально медленно и лениво идет к дуге с мячиком на прямых ногах.
в углу ПиДжи просто пешком без намека на открывание или заслона обходит людей и выходит на трешку.
что делают люди в темной форме рядом с ПиДжи? кто они? зачем они? просто как стадо баранов стоят в какой-то полупозиции, спокойно смотрят как один из лучших пулялок в лиге принимает мячик и спокойно кладет треху...
вот всегда скептически отношусь ко всяким пердящим комментаторам, которые говорят в НБА цирк, вот в Европе настоящий баскет. типа ребята, не гоните...
но тут блин, любая университетская команда из России отзащищалась бы лучше, что они вообще всей толпой то под кольцом стоят?
+9
0
+9
Так там и Кавай, когда 2+1 забивал, такооой шаг с места сделал, что кровь из глаз
+8
-2
+6
напрашивается другая мысль: судьи реально не увидели фол или лига тянет Клипперс в плей офф ради шоу и денег.
+5
-2
+3
Ответ Turm
Так там и Кавай, когда 2+1 забивал, такооой шаг с места сделал, что кровь из глаз
И ещё там в последнюю минуту инбаунд в пользу ЛАК после челленджа отдали, комментатор Фили потом жесть как бомбил в эфире вплоть до финальной сирены. Я правда немного отвлёкся от трансляции в этот момент, не понял наверняка, ушёл ли там мяч от игрока Фили или это был ещё +1 косяк зебр в пользу Клипперс
+1
0
+1
Понабрали по объявлению
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий