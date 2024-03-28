Ошибка арбитров на последних секундах встречи принесла победу «Клипперс» в матче с «Филадельфией»

«Клипперс» одержали победу над «Сиксерс» со счетом 108:107.

Арбитры не увидели фол в защите в последней атаке «Филадельфии».

признала ошибку судей: «В последней атаке судьи интерпретировали эпизод как вертикальный прыжок защитника. В записи видно, что защитник Джордж отклонился влево при прыжке. В результате должен был быть зафиксирован фол».