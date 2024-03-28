Евролига. «Маккаби» выиграл у «Валенсии»

Теги результаты Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Тель-Авив Валенсия Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Евролиги прошел один матч.

Израильский «Маккаби Тель-Авив» выиграл у испанской «Валенсии».

Евролига

Регулярный чемпионат

Маккаби Тель-Авив Израиль  –  Валенсия Испания 95:80 (21:20, 27:18, 23:20, 24:22)
Дата проведения
27 марта, 22.30, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча
Маккаби Тель-Авив
Болдуин (17), Нибо (15 + 9 подборов), Колсон (10), Браун (6 + 7 передач), Дж. Коэн (4) – старт; Кливленд (10), Риверо (10), ДиБартоломео (8), Уэбб (7), Блатт (6), Томассон (2).
Валенсия
Инглис (12 + 9 подборов), Джонс (9), Андерсон (9), Прадилья (6), Йович (2) – старт; Оджелей (15), Робертсон (13), Лопес-Аростеги (7 + 7 подборов), Клавер (6), Пангос (1), Руверс (0).

Положение команд: Реал Испания – 25-6, Барселона Испания – 20-11, Монако – 20-11, Панатинаикос Греция – 20-11, Фенербахче Турция – 19-12, Олимпиакос Греция – 19-12, Маккаби Тель-Авив Израиль – 19-13, Виртус Италия – 17-14, Баскония Испания – 16-15,  Партизан Сербия – 14-17, Анадолу Эфес Турция – 14-17, Милан Италия – 14-17, Валенсия Испания – 14-18, Бавария Германия – 13-18, Жальгирис Литва – 13-18, Црвена Звезда Сербия – 11-20, Виллербан Франция – 7-24, Альба Германия – 5-26.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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