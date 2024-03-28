Евролига. «Маккаби» выиграл у «Валенсии»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Евролиги прошел один матч.

Израильский «Маккаби Тель-Авив» выиграл у испанской «Валенсии».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 25-6, Барселона Испания – 20-11, Монако – 20-11, Панатинаикос Греция – 20-11, Фенербахче Турция – 19-12, Олимпиакос Греция – 19-12, Маккаби Тель-Авив Израиль – 19-13, Виртус Италия – 17-14, Баскония Испания – 16-15, Партизан Сербия – 14-17, Анадолу Эфес Турция – 14-17, Милан Италия – 14-17, Валенсия Испания – 14-18, Бавария Германия – 13-18, Жальгирис Литва – 13-18, Црвена Звезда Сербия – 11-20, Виллербан Франция – 7-24, Альба Германия – 5-26.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.