«Атланта» совершила самый крупный камбэк в клубной истории, победив «Бостон» после «-30»

«Атланта» совершила самый крупный камбэк в клубной истории.

«Хоукс» удалось выиграть у «Селтикс» в домашнем матче, уступая по ходу встречи 30 очков – 120:118.

В нынешнем розыгрыше « » стала первой, кому удалось победить после «-30». Начиная с сезона-97/98, это шестой случай камбэка после отставания в 30 и более очков.

35 очков – «Клипперс» в матче с «Уизардс» 25 января 2022 года

35 очков – «Кингз» в матче с «Буллс» 21 декабря 2009 года

32 очка – «Селтикс» в матче со «Сперс» 30 апреля 2021 года

30 очков – «Рэпторс» в матче с «Мэверикс» 22 декабря 2019 года

30 очков – «Лейкерс» в матче с «Мэверикс» 6 декабря 2022 года.

« » имел серию из 9 побед и первенствовал в 20 из 22 последних матчей перед выездом в Атланту.