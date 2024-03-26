«Атланта» совершила самый крупный камбэк в клубной истории, победив «Бостон» после «-30»

Теги Бостон Атланта НБА Баскетбол - видео Баскетбол

«Атланта» совершила самый крупный камбэк в клубной истории.

«Хоукс» удалось выиграть у «Селтикс» в домашнем матче, уступая по ходу встречи 30 очков – 120:118.

В нынешнем розыгрыше НБА «Атланта» стала первой, кому удалось победить после «-30». Начиная с сезона-97/98, это шестой случай камбэка после отставания в 30 и более очков.

35 очков – «Клипперс» в матче с «Уизардс» 25 января 2022 года

35 очков – «Кингз» в матче с «Буллс» 21 декабря 2009 года

32 очка – «Селтикс» в матче со «Сперс» 30 апреля 2021 года

30 очков – «Рэпторс» в матче с «Мэверикс» 22 декабря 2019 года

30 очков – «Лейкерс» в матче с «Мэверикс» 6 декабря 2022 года.

«Бостон» имел серию из 9 побед и первенствовал в 20 из 22 последних матчей перед выездом в Атланту.

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10 комментариев
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Ответ 4eX
Комментарий скрыт
Думаешь танкует Бостон?
+16
-1
+15
Не удивлен что слившей командой такой гандикап является Бостон. Поэтому нет веры в эту команду как главного контендера. Братья Джеи снова подведут в самый ответственный момент
+16
-4
+12
Такой Атланте Трэй Янг не нужен. Надо его менять
+6
-1
+5
Цирк)
+5
-1
+4
Лучшие возвращение в истории НБА:
36 очков - Юта победила Денвер 27.11.1996,
+2
0
+2
Лучшее
+1
0
+1
Очередное доказательство того, что в плей-офф Бостону ловить нечего.
+4
-3
+1
Какой позор
+1
0
+1
Ответ Адилет Сапаров
Не удивлен что слившей командой такой гандикап является Бостон. Поэтому нет веры в эту команду как главного контендера. Братья Джеи снова подведут в самый ответственный момент
о, человек, знающий будущее)
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