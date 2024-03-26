«Атланта» совершила самый крупный камбэк в клубной истории, победив «Бостон» после «-30»
«Атланта» совершила самый крупный камбэк в клубной истории.
«Хоукс» удалось выиграть у «Селтикс» в домашнем матче, уступая по ходу встречи 30 очков – 120:118.
В нынешнем розыгрыше НБА «Атланта» стала первой, кому удалось победить после «-30». Начиная с сезона-97/98, это шестой случай камбэка после отставания в 30 и более очков.
35 очков – «Клипперс» в матче с «Уизардс» 25 января 2022 года
35 очков – «Кингз» в матче с «Буллс» 21 декабря 2009 года
32 очка – «Селтикс» в матче со «Сперс» 30 апреля 2021 года
30 очков – «Рэпторс» в матче с «Мэверикс» 22 декабря 2019 года
30 очков – «Лейкерс» в матче с «Мэверикс» 6 декабря 2022 года.
«Бостон» имел серию из 9 побед и первенствовал в 20 из 22 последних матчей перед выездом в Атланту.
36 очков - Юта победила Денвер 27.11.1996,