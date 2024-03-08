«Наггетс» отменили визит в Белый дом, чтобы лучше подготовиться к матчу с «Миннесотой»

Теги светская хроника Денвер Миннесота НБА календарь Джо Байден Крис Хэйнс Баскетбол

«Наггетс» отказались от традиционного визита в Белый дом.

«Денвер» не будет посещать Белый дом, где действующий чемпион НБА обычно отмечает победу с президентом США, так как хочет побороться за первое место в Западной конференции.

Первоначально запланированный визит «Наггетс» в Белый дом на конец января был перенесен администрацией Джо Байдена на 18 марта из-за конфликта в расписании.

Но сейчас уже «Наггетс» не хотят отвлекаться от турнирной борьбы и сосредоточатся на подготовке к игре с «Миннесотой», которая состоится 19 марта.

«Буквально на прошлой неделе мне сообщили, что «Наггетс» обеспокоены, потому что внезапно все сложилось так, что на следующий день после 18 марта они играют с «Тимбервулвз» в Миннесоте, и теперь эта игра представляется более важной, чем они думали, когда согласовывали перенос встречи.

«Наггетс» приняли трудное решение, но они отменяют визит в Белый дом. Хочу подчеркнуть: это чисто баскетбольное решение», – рассказал инсайдер Крис Хэйнс.

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Респект Денверу - чемпионский подход. Если ГСВ вылетят, буду за них притапливать.
+9
-1
+8
Байден- помощнику: а где мои наггетсы?
+7
-3
+4
Ответ Ballboy13
Что значит если?)
Это значит, что я, как фанат команды, верю в нее до последнего.
+4
-1
+3
Ответ luck3r
Это значит, что я, как фанат команды, верю в нее до последнего.
Хоть и не верю в ГСВ, но такой комментарий не заслуживает минусов
+1
0
+1
Ну и правильно.
+1
-1
0
Не хотят 2 недели на карантине сидеть, наверное...
+2
-2
0
Байден всё равно забудет через пять минут с кем встречался
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий