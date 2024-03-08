«Наггетс» отменили визит в Белый дом, чтобы лучше подготовиться к матчу с «Миннесотой»

«Наггетс» отказались от традиционного визита в Белый дом.

« » не будет посещать Белый дом, где действующий чемпион обычно отмечает победу с президентом США, так как хочет побороться за первое место в Западной конференции.

Первоначально запланированный визит «Наггетс» в Белый дом на конец января был перенесен администрацией Джо Байдена на 18 марта из-за конфликта в расписании.

Но сейчас уже «Наггетс» не хотят отвлекаться от турнирной борьбы и сосредоточатся на подготовке к игре с «Миннесотой», которая состоится 19 марта.

«Буквально на прошлой неделе мне сообщили, что «Наггетс» обеспокоены, потому что внезапно все сложилось так, что на следующий день после 18 марта они играют с «Тимбервулвз» в Миннесоте, и теперь эта игра представляется более важной, чем они думали, когда согласовывали перенос встречи.

«Наггетс» приняли трудное решение, но они отменяют визит в Белый дом. Хочу подчеркнуть: это чисто баскетбольное решение», – рассказал инсайдер Крис Хэйнс.