Леброн Джеймс – о 40 тысячах очков: «Никогда не думал о рекорде результативности, все получилось само собой»

Лидер «Лейкерс» прокомментировал очередное карьерное достижение.

Сегодня в матче с «Денвером» (114:124) Леброн Джеймс преодолел отметку в 40 тысяч очков. Он набрал 26 очков, в данный момент на его счету 40017 очков.

«Мне кажется, что я по-прежнему представляю угрозу на паркете, я все еще могу делать те же вещи, что делал 10 лет назад. И иногда даже вещи, которые я делал 20 лет назад, что довольно странно.

Такого никто не делал. Думаю, что быть в такой ситуации в данный момент моей карьеры – это очень круто. Является ли это самым важным из того, что я сделал? Нет. Но означает ли это что-то? Конечно, вне всяких сомнений. Почему нет? Я всегда мечтал о том, чтобы побить рекорды, которые покорялись величайшим игрокам всех времен. Все мои достижения много значат для меня. Естественно, существует иерархия, в соответствие с которой определенные достижения стоят выше других, но я бы обманывал вас, если бы сказал, что вот это совсем ничего не значит. Конечно, значит.

Я никогда не думал о том, чтобы установить рекорд результативности. Это получилось само собой. Я просто играл правильно и позволял игре самой прийти ко мне, рекорд по общему числу набранных очков родился естественным образом. Никогда не ставил перед собой такую цель, никогда не хотел быть лидером по очкам. Но я все еще продолжаю играть. И все еще могу набирать очки, так что моя статистика продолжит расти.

Естественно, в лиге полно людей, которые умеют набирать очки, и если им удастся избежать травм и отыграть достаточно долго, то они могут перекрыть мои достижения. Опять же, рекорды существуют для того, чтобы их били. Нельзя говорить, что это рекорд, который никогда никому не покорится. Раньше так думали о рекорде Оскара Робертсона по трипл-даблам, но потом появился Расселл Уэстбрук, а теперь Никола Йокич и Лука Дончич делают трипл-даблы в каждом матче.

Для меня самое важное – это побеждать. Мне очень не нравится то, что мы сегодня проиграли, особенно если учесть, что команда действовала хорошо. Мы показали отличный баскетбол сегодня, но не смогли победить. Так что ощущения противоречивые, но я наслаждался каждым моментом на паркете», – сказал Леброн.