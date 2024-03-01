ЦСКА объявил о переходе Оливье Хэнлана

Теги переходы ЦСКА чемпионат Италии Варезе Единая лига ВТБ Оливье Хэнлан Баскетбол

Ряды ЦСКА пополнил Оливье Хэнлан.

Контракт с канадским атакующим защитником (31 год, 193 см) действует до окончания нынешнего сезона.

Хэнлан перешел в ЦСКА из «Варезе», в который перешел в межсезонье-2023. На данный момент защитник является лучшим в итальянской лиге по результативности – 18,7 очка.

Хэнлан реализовывал 49,0% двухочковых, 39,4% трехочковых и 83,2% штрафных, делал 4,0 подбора и 4,3 передачи в 20 матчах.

В 11 встречах Кубка ФИБА-Европы его бросковая линейка составила 55,0% двухочковых, 46,3% трехочковых, 87,5% штрафных, средние показатели – 16,4 очка, 4,7 подбора, 6,6 передачи.

«Очень рад присоединиться к ЦСКА и внести свой вклад на заключительном отрезке сезона. ЦСКА, клуб, который я всегда глубоко уважал за богатую баскетбольную историю и невероятных игроков, которые были ее частью, предоставил возможность, которую я не мог упустить. Жду возможности надеть майку команды и начать работать», – сказал Хэнлан.

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7 комментариев
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посмотрим в деле, удачи
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Статистика хорошая, не должен затеряться в ВТБ...
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