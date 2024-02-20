Контракт Уилла Бартона с ЦСКА не вступил в силу. Экс-игрок НБА покидает клуб

Уилл Бартон не будет играть за ЦСКА.

«Контракт с расторгнут на основании одного из предусмотренных условий. Баскетболист вернулся в США.

Клуб продолжает работу по поиску новичка на позицию второго-третьего номера», – сообщается на официальном сайте московского клуба.

объявил о переходе Бартона (33 года, 198 см) 29 января. Отмечалось, что соглашение вступит в силу после того, как баскетболист пройдет медобследование в Москве.

За плечами 40-го номера драфта 2012 года одиннадцать сезонов в лиге – в составе «Портленда», «Денвера», «Вашингтона» и «Торонто».