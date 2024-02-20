Контракт Уилла Бартона с ЦСКА не вступил в силу. Экс-игрок НБА покидает клуб
Уилл Бартон не будет играть за ЦСКА.
«Контракт с Уиллом Бартоном расторгнут на основании одного из предусмотренных условий. Баскетболист вернулся в США.
Клуб продолжает работу по поиску новичка на позицию второго-третьего номера», – сообщается на официальном сайте московского клуба.
ЦСКА объявил о переходе Бартона (33 года, 198 см) 29 января. Отмечалось, что соглашение вступит в силу после того, как баскетболист пройдет медобследование в Москве.
За плечами 40-го номера драфта НБА 2012 года одиннадцать сезонов в лиге – в составе «Портленда», «Денвера», «Вашингтона» и «Торонто».
Ну, в список легенд клуба тогда.
А может сходил на матч звёзд единой лиги втб и понял что не потянет 😁😁😁
Короче вносим Бартона как легенду клуба вместе с Пангосом)))
В 22 году признавался лучшим тренером в Греции