Контракт Уилла Бартона с ЦСКА не вступил в силу. Экс-игрок НБА покидает клуб

Теги переходы ЦСКА НБА Единая лига ВТБ Уилл Бартон Баскетбол

Уилл Бартон не будет играть за ЦСКА.

«Контракт с Уиллом Бартоном расторгнут на основании одного из предусмотренных условий. Баскетболист вернулся в США.

Клуб продолжает работу по поиску новичка на позицию второго-третьего номера», – сообщается на официальном сайте московского клуба.

ЦСКА объявил о переходе Бартона (33 года, 198 см) 29 января. Отмечалось, что соглашение вступит в силу после того, как баскетболист пройдет медобследование в Москве.

За плечами 40-го номера драфта НБА 2012 года одиннадцать сезонов в лиге – в составе «Портленда», «Денвера», «Вашингтона» и «Торонто».

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19 комментариев
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Легенда ЦСКА.
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Спасибо за всё Уилл,это была славная охота...
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Что за бред? Не прошёл мкдосмотр?
Ну, в список легенд клуба тогда.
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Ответ j.konon
из-за чего
Похоже провалил медосмотр!
+17
-2
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Ответ j.konon
из-за чего
Курбанов коксом поделился, не прошел медосмотр

А может сходил на матч звёзд единой лиги втб и понял что не потянет 😁😁😁

Короче вносим Бартона как легенду клуба вместе с Пангосом)))
+14
-3
+11
Пангос 2.0
+9
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Там Астану возглавил Такианос

В 22 году признавался лучшим тренером в Греции
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Такая же легенда как Терри в Спартаке
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"...у него кому-то чего-то не понравилось в рентгене, анализы у него не те..." (с)
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из-за чего
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Этот Кокорин такой образца Анжи?
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При подписании было много радующихся. Поддержу - игру эта легенда ни разу не испортила...
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не все за деньги
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Ответ JBa
Комментарий скрыт
Эртель, Рейнольдс и Димитриевич, значит, не классные игроки?
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Ответ Александр Сачков
Этот Кокорин такой образца Анжи?
Колорадские москвичи ежебляяяяя)))
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